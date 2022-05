Trabzonspor é campeão turco após 38 anos, e torcida enlouquece em invasão ao gramado

(Foto: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images)





O time dos brasileiros Bruno Peres, ex-São Paulo e Roma, e Vitor Hugo, ex-Palmeiras e Fiorentina, chegou aos 77 pontos a três rodadas do fim da competição. O segundo colocado é o Fenerbahçe, com 68 pontos. O primeiro critério de desempate é o confronto direto, e o Trabzonspor leva vantagem para o gigante de Istambul.

Além dos brasileiros, outro destaque do campeão turco é o eslovaco Marek Hamsik, maior artilheiro da história do Napoli. Aos 34 anos, ele está em sua primeira temporada no Trabzonspor, mas teve desempenho discreto, com dois gols e três assistências em 25 jogos na liga.

O artilheiro da equipe é o dinamarquês Andreas Cornelius, de 29 anos, que fez um dos gols no empate deste sábado e chegou aos 15 na liga, no topo da lista dos maiores goleadores do torneio. O meia bósnio Edin Visca também é destaque, com 12 assistências na campanha.

O zagueiro brasileiro Vitor Hugo foi titular no jogo do título, sua 26ª partida de 35 na liga. O lateral Bruno Peres também é titular do Trabzonspor, mas foi desfalque neste sábado, com uma lesão. Ele vibrou com o seu segundo título na carreira. O primeiro havia sido a Recopa Sul-Americana de 2012, com a camisa do Santos.

“Não consigo descrever o tamanho do feito que conseguimos. Depois de 38 anos, fizemos o Trabzonspor campeão de novo”, disse Bruno.

– Desde que cheguei aqui senti o calor da torcida e o quanto eles precisavam e mereciam essa conquista. Escrevemos nosso nome na história do clube com uma campanha excelente – comemorou o ex-Roma.

O Trabzonspor é a equipe fora de Istambul com mais títulos do Campeonato Turco. Chegou ao seu sétimo – o último havia sido em 1984. O maior campeão é o Galatasaray, com 22 taças, mas que ocupa a 12ª posição na atual temporada e deve ficar fora das competições europeias. O Fenerbahçe tem 19 títulos, e o Besiktas conquistou 16.

