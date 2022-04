Depois de conversar com Sylvinho, Athletico avança por Carille

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)





Os últimos dias tem sido intensos nos bastidores do Athletico nos últimos dias. Desde a saída de Alberto Valentim, no domingo, o debate que tomou conta do clube foi o perfil do treinador para o restante da temporada. Parte da diretoria gostaria de apostar, outra de trazer um nome mais experiente.

O primeiro nome tentado foi o de Sylvinho, confirmado pelo presidente Mario Celso Petraglia e pelo staff do treinador. Nesta terça-feira, contudo, as conversas não avançaram e, como antecipado pelo ge, esquentaram com outro ex-treinador do Timão: Fabio Carille.

As conversas começaram ainda na noite de segunda e seguiram durante a terça. O treinador aguarda um "ok" do Athletico para vir para Curitiba conversar pessoalmente com a diretoria nesta quarta. Um dos auxiliares de Carille, Leandro Cuca mora na capital paranaense.

Vale ressaltar que em meio a negociação com Carille, o Athletico sonda o mercado em busca de um nome ainda mais experiente. O martelo ainda não foi batido.

Globo Esporte