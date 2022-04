Manchester United confirma ida de Rangnick para seleção da Áustria

(Foto: Getty Images)





Um dia depois da notícia sair na imprensa da Áustria e da Inglaterra, o Manchester United confirmou nesta sexta-feira que o técnico Ralf Rangnick vai ser o novo treinador da seleção austríaca. Ele assumirá o posto no fim de maio, logo após o término do Campeonato Inglês.

Rangnick então vai comandar a Áustria nos jogos contra Croácia, Dinamarca e França, pela próxima edição da Liga das Nações. Ele assinou um contrato de dois anos com a federação austríaca. O vínculo será automaticamente prorrogado caso a seleção se classifique para a Eurocopa de 2024.

Apesar disso, ele vai continuar trabalhando como um consultor para o Manchester United. O técnico na próxima temporada será o holandês Erik ten Hag.

— Eu vou assumir o posto de técnico da Áustria ao final da temporada, mas continuarei minha consultoria ao Manchester United. Estou ansioso para colaborar com o clube a ser de novo uma grande força. É uma honra assumir essa missão na Áustria — afirmou Rangnick.

O técnico alemão tem contrato com o Manchester United até junho de 2024. Ele assumiu o comando do time em novembro do ano passado, após a saída de Ole Solskjaer. Desde o início, acordo previa um trabalho como interino até o fim da atual temporada e depois mais dois anos como consultor técnico.

