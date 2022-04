Federação alemã confirma vitória do Bayern em jogo que time chegou a ter 12 jogadores em campo

(Foto: Ronald Wittek/EFE)





Federação Alemã de Futebol (DFB) rejeitou nesta sexta-feira o recurso do Freiburg e manteve a vitória do Bayern de Munique, após um erro de substituição durante a partida entre os dois times no último sábado, pela Bundesliga. Na ocasião, os bávaros chegaram a ter um jogador a mais em campo por 17 segundos na vitória por 4 a 1.

O problema aconteceu aos 40 minutos do segundo tempo, quando o técnico Julian Nagelsmann fez duas mudanças na equipe, mas apenas um jogador saiu dos gramados. A placa levantada pelo assistente havia anunciado a saída do número 29, usado antigamente por Coman, mas que agora veste a 11. Como o atacante francês não entendeu, ele seguiu jogando até o árbitro interromper a partida.

Na segunda-feira passada, o Freiburg anunciou que entraria com uma queixa contra a vitória do Bayern por questões de clareza jurídica. O tribunal desportivo alemão, porém, declarou que “os requisitos para uma reavaliação processual do jogo não haviam sido preenchidos” e determinou que a culpa pelo erro foi da equipe de arbitragem. O Freiburg anunciou que não vai recorrer da decisão.

A seis rodadas do término do Campeonato Alemão, o Bayern é o atual líder da competição com 66 pontos, nove a mais que o Borussia Dortmund, segundo colocado. A próxima partida dos bávaros é conra o Augsburg, em casa, às 10h30 (horário de Brasília) deste sábado.

Globo Esporte