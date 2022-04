Lênin Franco entrega cargo de diretor de negócios e se despede do Botafogo

O diretor de negócios Lênin Franco está de saída do Botafogo. O dirigente publicou despedida nas redes sociais e revelou que não ficará na nova Sociedade Anônima do Futebol do clube, controlada pelo americano John Textor.

Na mensagem aos torcedores, o agora ex-diretor citou o período de transição do clube e "convicções" para explicar a decisão. Em nota oficial, o Botafogo afirmou que Lênin estava nos planos da nova SAF e pediu demissão por escolha pessoal.

O Bota também valorizou a participação do profissional nos últimos meses, quando o clube voltou a ter patrocinador master e subiu as vendas de produtos na internet e o engajamento nas redes sociais, além de campanhas impactantes, como o "Manto da Desigualdade" no Dia da Consciência Negra.

Leia a mensagem completa de Lênin

"Vai chegando ao fim uma bela história, que graças a Deus teve um final feliz.

Na sua essência todo projeto possui um requisito básico; começo, meio e fim. Cheguei ao Botafogo em julho de 2021, clube em 14º lugar, sem credibilidade no mercado, com imagem desgastada, com torcida magoada e lutando para superar a cada mês as dificuldades que apareciam dia a dia.

Hoje, 9 meses depois, deixo o clube Campeão Brasileiro, com a credibilidade no mercado, novo posicionamento de imagem e com a autoestima da torcida totalmente recuperada.

Digo sem medo, sem esses fatores, sem organização prévia, sem a chegada uma equipe profissional, a SAF dava forma que se deu, não seria possível!

Entendo que toda transição passa por suas dificuldades, principalmente num processo que é novo no futebol brasileiro, mas por algumas convicções, entendo que é chegada a hora de encerrar minha participação no clube.

Depois de muitos sacrifícios pessoais, como ficar longe de minha família, o Botafogo e eu terminamos nossa relação de trabalho, apenas de trabalho, porque a admiração pela instituição, pela torcida e principalmente pelas pessoas que fazem o Botafogo, nunca vai acabar.

Em primeiro lugar, queria agradecer em especial a Jorge Braga, Durcesio e Vinícius pelo convite, aliás, convite não, oportunidade, oportunidade de viver algo indescritível na minha vida profissional e pessoal, em segundo lugar, a minha equipe, geniais, companheiros e apaixonados pelo clube, além disso, agradecer a todos os funcionários e atletas indistintamente, fizeram o possível e impossível para reconstrução do clube.

Agradecer aos meus colegas de diretoria, Parrode e Freeland, sempre dispostos e dedicados para que a profissionalização fosse alcançada o mais rápido possível e um agradecimento especial para torcida, que em sua grande maioria me abraçou desde o início, me cobrou, incentivou e acreditou.

O torcedor apoiou, se dedicou e “EMBALOU”, alcançamos recordes de performance nas redes, de vendas no e-commerce e muitas outras coisas, o torcedor recuperou a autoestima e hoje pode bater no peito com orgulho e dizer: "Isso é Botafogo de Futebol e Regatas".

Valeu, Fogão!"





