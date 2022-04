Juventus estreia uniforme assinado por artista brasileiro e arranca empate com Bologna

(Foto: Massimo Pinca/Reuters)





A Juventus protagonizou mais um resultado frustrante e só empatou por 1 a 1 com o Bologna, em Turim, neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora atuou com dois jogadores a mais desde os 40 minutos do segundo tempo e só conseguiu fazer o seu gol aos 49. Agora, a equipe se distancia da briga pelo título.

O jogo marcou a estreia do novo quarto uniforme da Juventus, que foi feito em parceria com o consagrado artista brasileiro Eduardo Kobra, uma referência do grafite. O muralista esteve presente em Turim e assistiu à partida.

A camisa é uma tentativa de representar a diversidade, mas não foi bem aceita por torcedores nas redes sociais. Alguns fãs criticaram a falta de identidade com o clube, que mais uma vez tem um quarto uniforme exótico.

Em campo, a Juve teve uma atuação ruim e viu o Bologna abrir o placar no início do segundo tempo, aos seis minutos. Soriano achou Arnautovic pelo meio, dentro da área, com um belo passe. O austríaco driblou Szczesny e balançou as redes.

Aos 37, a Juventus ganhou esperanças de virada. Morata foi derrubado por Adama Soumaoro no limite da grande área. Após intervenção do VAR, o árbitro Juan Luca Sacchi apitou falta fora da área e expulsou o zagueiro do Bologna, como diz a regra – caso fosse pênalti, Soumaoro receberia só o amarelo.

Mas o chileno Gary Medel não aceitou. Reclamou bastante com o juiz e levou um cartão amarelo. Não satisfeito, o defensor continuou revoltado e levou um novo amarelo e foi expulso. O Bologna ficou com dois jogadores a menos a partir dos 40 da segunda etapa.

A Velha Senhora pressionou, mas só conseguiu o gol de empate. E aos 49 minutos. Após escanteio da esquerda de Bernardeschi, Morata salvou o lance com uma bela bicicleta quase da linha de fundo e serviu Vlahovic, que completou de cabeça para o gol: 1 a 1.

A Juventus chega aos 62 pontos, na quarta colocação, e se distancia dos líderes Milan, com 71 pontos, e Inter, com 69. O Napoli tem 66, em terceiro, e ainda joga na rodada. O Bologna é o 13º, com 37 pontos.

A Juve volta a campo nesta quarta-feira, contra a Fiorentina, no jogo de volta da semifinal da Copa Itália. Na partida de ida, a Velha Senhora venceu por 1 a 0 em Florença.

