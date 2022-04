River Plate aciona Atlético-MG na Fifa por parcelas atrasadas da venda de Nacho Fernández

(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)





Há um tempo recente, o Atlético-MG havia praticamente erradicado as dívidas protestadas nos tribunais da Fifa. Entretanto, há uma ação nova na qual o Galo é cobrado pelo River Plate, pela transação de Nacho Fernández. O clube brasileiro negocia uma solução do caso ainda a ser julgado em primeira instância. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, e confirmada pelo ge.

O River acionou o Atlético por uma dívida na casa dos US$ 2,5 milhões (R$ 12,4 milhões na cotação atual). São algumas parcelas em atraso no acordo que envolveu a compra do camisa 26 ainda no início de 2021. Nacho foi um dos jogadores mais caros da história do Galo.

Os valores totais da transação não são divulgados oficialmente. Na época do acordo, a informação era que o Atlético pagaria um total de US$ 6 milhões para tirar um dos principais jogadores da Argentina. Há uma tentativa de acordo entre as partes, mas o River Plate foi até a Fifa fazer a cobrança.

O Atlético respondeu, em nota, afirmando que o caso se trata de "atraso pontual". O clube considera que o valor devido é de 1,66 milhão de dólares, cerca de R$ 8, 2 milhões.

A diretoria atleticana alega que problemas no fluxo de caixa, entre o fim do ano passado e os primeiros meses do 2022, ocasionaram o problema. O clube afirma que, assim que a situação financeira for equalizada, o pagamento será quitado (veja a íntegra da nota no fim desta reportagem).

Não há prazo para o julgamento do caso acontecer em primeira instância, muito provavelmente na Câmara de Status dos Jogadores (Players Status Chambers).

Antes acusado de ser devedor contumaz pelos credores, e com ações empilhadas até no Tribunal Arbitral, o Galo vê hoje um cenário melhor. Há um bom tempo, por exemplo, que o TAS não marca uma audiência de processo no qual o Atlético faz parte do recurso judicial. Na Fifa, idem. No balancete do 1º semestre de 2021, o Galo informava que havia pago R$ 63 milhões do passivo total na Fifa de dezembro de 2020 (R$ 70 milhões).

A situação na Fifa segue controlada, ainda que o Atlético precise cuidar dessa dívida alta com o River Plate. Tudo indica que o Galo irá costurar um acordo perante o clube argentino. O Atlético teve um 2021 de boas receitas do futebol profissional. Mas convive com uma dívida onerosa (débitos históricos e/ou com bancos) que "come" R$ 500 mil de juros por dia útil.

Na reunião do conselho deliberativo de maio, que examina as contas de 2021 do clube, haverá a discussão da venda do restante do Diamond Mall justamente para atacar as dívidas onerosas e controlar a dívida global do Galo, na casa de R$ 1,4 bilhão.

Íntegra da nota de esclarecimento do Atlético-MG sobre ação movida pelo River Plate:

"Sobre a ação movida pelo River Plate na Fifa, requerendo parte do pagamento pela contratação do atleta Nacho Fernández, o Atlético reconhece que existe pendência e, obedecendo sua política de transparência, informa:

1) Trata-se de atraso pontual, no valor de 1,66 milhão de dólares, motivado pelo momento financeiro (fluxo de caixa) por que passa o clube, desde o final de 2021 e agravado no primeiro quadrimestre deste ano. Tão logo o problema de caixa esteja contornado, o Galo fará o pagamento devido;

2) O Atlético, ciente da situação, tem envidado esforços no sentido de manter a absoluta pontualidade de sua folha de pagamentos, bem como promover ampla discussão no seu Conselho Deliberativo, no sentido de alienar ativo para fazer frente às dívidas onerosas da instituição;

3) Importante destacar que o Atlético pagou recentemente mais de 100 milhões de reais à Fifa, em dívidas pretéritas a esta gestão, e que já cumpriu com 80% do valor devido pela compra do atleta Nacho Fernández, o que demonstra a boa-fé de nossos propósitos e gestão;

4) Por fim, o Atlético reafirma seu respeito pelo River Plate e reconhece o direito legítimo da equipe portenha de promover a referida cobrança, embora o clube argentino saiba da seriedade com que temos agido e que continuaremos a fazê-lo."

Globo Esporte