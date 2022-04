Liverpool goleia o Manchester United e assume liderança provisória do Inglês

Uma noite mágica em Anfield Road! Com atuação coletiva excepcional, o Liverpool goleou o Manchester United por 4 a 0 e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês. Mohamed Salah, que vinha de seis jogos de jejum, desencantou em alto estilo, com dois golaços e uma assistência. Luis Díaz e Sadio Mané marcaram os outros gols. Outro destaque da partida foi o volante brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, aplaudido pelos torcedores ao ser substituído no segundo tempo.

O Liverpool não passava um dia na liderança do Campeonato Inglês desde primeiro de outubro do ano passado. Para assumir de vez a ponta, precisa agora secar o Manchester City, que nesta quarta recebe o Brighton, também em jogo adiado da 30ª rodada. A diferença entre os dois postulantes ao título, agora, é de dois pontos: 76 a 74. Após o jogo do City nesta quarta, faltarão seis partidas para a definição do campeão inglês na temporada. Confira a tabela completa da Premier League.

Aos sete minutos de jogo, a torcida do Liverpool deu um exemplo de civilidade, empatia e espírito esportivo, com uma onda de aplausos em homenagem ao craque Cristiano Ronaldo. O astro português foi liberado do clássico pelo Manchester United por causa da morte de um dos seus filhos gêmeos no parto, na segunda-feira.

O domínio do Liverpool no primeiro tempo foi quase constrangedor - o Manchester United não conseguiu uma finalização sequer até o intervalo. Com 21 minutos, os donos da casa já venciam por 2 a 0, e continuaram buscando o ataque incessantemente. Logo aos quatro, Salah foi lançado em contra-ataque perfeito e cruzou para Luis Díaz abrir o placar. Aos 21, Mané recebeu na meia-lua e deu um passe magistral para Salah dominar e tocar na saída do goleiro De Gea.

Com Sancho na vaga do zagueiro Phil Jones, desfazendo a linha de três defensores, o Manchester United esboçou uma reação no início do segundo tempo. Mas nem deu para ameaçar o Liverpool. Mesmo sem forçar o ritmo, o time da casa chegou ao terceiro aos 22, em chute de primeira de Mané após cruzamento de Luis Díaz. Os três atacantes do time chegavam a um gol e uma assistência cada na partida. Diogo Jota, que substituiu Díaz, manteve a generosidade no ataque, fazendo o cruzamento para Salah fechar a goleada com um golaço de cavadinha na saída de De Gea, aos 39. Artilheiro isolado do Inglês, com 20 gols, Salah chegou a 30 na temporada, em todas as competições, além de 12 assistências.

