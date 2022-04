Com dois de Mané, Liverpool bate o City e avança à final da Copa da Inglaterra

Pareceu que seria fácil, mas foi na emoção! O Liverpool venceu o Manchester City por 3 a 2 neste sábado, no Wembley, na semifinal da Copa da Inglaterra, e garantiu vaga na grande final da competição. Os Reds abriram 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Konaté e Mané (2), o primeiro deles numa lambança do goleiro Steffen. No segundo tempo, os Citizens diminuiram com Grealish e Bernardo Silva, e chegaram a pressionar no fim da partida, mas não foi suficiente.

A vitória do Liverpool sobre o Manchester City classifica os Reds para a decisão da competição, que acontecerá também em Londres, no Wembley. O time de Jürgen Klopp enfrentará o vencedor da outra semifinal, que será disputada por Chelsea e Crystal Palace, neste domingo.

Globo Esporte