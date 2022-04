Fórmula Indy: TV Cultura transmite Grande Prêmio do Alabama neste domingo

Neste domingo (1/5), a TV Cultura transmite o Grande Prêmio do Alabama, pela quarta etapa da Fórmula Indy. As equipes enfrentam um dos circuitos mistos mais exigentes, no autódromo Barber Motorsport Park. A transmissão será a partir das 14h, com narração de Geferson Kern e comentários de Rodrigo Mattar.

A Indy dá sequencia à temporada de 2022, desta vez no circuito de Barber. Caracterizado por ser compacto, no GP do Alabama, os pilotos terão que estar preparados para o desgaste físico, devido às variações de elevação.

O autódromo do Alabama aumenta também as expectativas de Hélio Castroneves, que foi o primeiro vencedor do circuito, em 2010. O brasileiro ficou em 8° lugar durante os testes em Barber, para esta quarta etapa do campeonato.