Julia Soares é campeã da etapa de Baku da Copa do Mundo de ginástica

A brasileira Julia Soares conquistou, neste domingo, a medalha de ouro no solo na Copa do Mundo de ginástica artística, disputada em Baku, no Azerbaijão. A brasileira tirou a nota de 13,433 e subiu no lugar mais alto do pódio em uma competição importante, mas que não contou com todas as principais atletas da modalidade.

A apresentação teve nota de partida 5,3 e ela tirou a nota de execução de 8,133, atingindo a nota 13,433. A holandesa Dorina Böczögő ficou com a prata e a uzbeque Dildora Aripova levou a medalha de bronze.

A Copa do Mundo de Ginástica de Baku foi a última da World Series da temporada, reuniu algumas ginastas importantes do planeta, mas nomes como a brasileira Rebeca Andrade, a americana Jade Carey e Vanessa Ferrari não estiveram no torneio.

Julia é um dos nomes que podem aparecer na seleção brasileira que vai disputar o Campeonato Mundial, que será realizado em outubro, na Inglaterra.

Globo Esporte