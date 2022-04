Jornal diz que CBF sonha com Guardiola para substituir Tite e cita possível salário de R$ 61 mi anuais

(Foto: Getty Images)





A promessa do técnico Tite de deixar o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2022 voltou a trazer à tona a possibilidade de a CBF buscar um técnico estrangeiro para comandar a equipe. E, de acordo com o jornal espanhol "Marca", a confederação brasileira tem entre as opções para suceder o atual comandante ninguém menos do que Pep Guardiola.

O diário esportivo afirma que o processo de escolha do próximo treinador da Seleção já vem sendo tocado pelo presidente Ednaldo Rodrigues, que assumiu o comando da CBF em março. E que o mandatário estaria "se movendo em diferentes direções" - uma delas seria buscar Guardiola, atualmente treinador do Manchester City.

O relato do jornal destaca que o desejo da diretoria é buscar um treinador de fora do país, e que o nome ideal seria justamente o de Guardiola. Segundo a publicação, Ednaldo tentou se aproximar de Guardiola através de membros que farão parte de sua gestão na CBF no futuro - o contato teria sido feito junto a Pere Guardiola, irmão e empresário do treinador.

O "Marca" cita até mesmo o desenho da possível proposta da CBF para o técnico espanhol: quatro anos de contrato, de olho na Copa do Mundo de 2026, com um salário que rondaria 12 milhões de euros líquidos anuais - um valor que seria alto para o Brasil, mas abaixo da realidade atual de Guardiola, que receberia cerca de 20 milhões de euros líquidos anuais no City.

- Na CBF, a confiança é muito grande de que se possa concluir a operação - garante o jornal.

Globo Esporte