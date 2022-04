Fifa remarca Brasil x Argentina interrompido para o dia 22 de setembro

A Fifa decidiu que o jogo entre Brasil e Argentina que ficou pendente pelas Eliminatórias Sul-Americanas pela Copa do Mundo de 2022 será disputada no dia 22 de setembro. O jogo, disputado originalmente em 5 de setembro do ano passado, foi interrompido aos 5 minutos quando agentes da Anvisa invadiram o gramado do estádio do Corinthians, em Itaquera, para deter jogadores argentinos que haviam violado regras sanitárias do Brasil.

A Fifa informou a CBF e a AFA da decisão nesta sexta-feira. A Fifa indicou ainda que a CBF tem até o dia 22 de junho para informar em que estádio será disputada a partida. Será o segundo jogo entre Brasil e Argentina neste ano. Além da partida pendente pelas Eliminatórias, as duas seleções vão disputar um amistoso no dia 11 de junho, na Austrália.

A Fifa considera que o Brasil é o mandante do jogo, mas caso CBF, AFA e a Fifa entrem em acordo, essa partida pode acabar sendo disputada em outro país. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, já deixou claro em mais de uma ocasião que pretende "aproximar a seleção da torcida" – ou seja, quer que o time de Tite jogue mais vezes no Brasil.

O resultado do jogo interrompido não terá grande impacto na tabela das eliminatórias, pois o Brasil, com 45 pontos já tem a melhor campanha da história neste formato da classificatória e não pode mais ser alcançado pelos argentinos, que têm seis pontos a menos. As duas seleções terminaram as Eliminatórias de maneira invicta.

A Fifa aplicou punições aos envolvidos no “clássico da Anvisa”. A CBF foi multada em 550 mil francos suíços (R$ 3,1 milhões na cotação atual) por causa de falhas na organização do jogo e invasão de campo.

Desta forma, o confronto entre Brasil e Argentina entrará na última janela de testes da equipe de Tite antes da Copa do Mundo, em novembro. Para setembro, na última Data Fifa pré-Mundial, também está previsto um confronto contra o México. Em junho, serão três amistosos.

Apesar de algumas indefinições, veja a provável agenda da seleção brasileira até a Copa do Mundo do Catar:

Em junho (amistosos):

data 1 - Coreia do Sul x Brasil - na Coreia do Sul

data 2 - Japão x Brasil - no Japão

data 3 - 11de junho - Brasil x Argentina, em Melbourne

Em setembro:

Brasil x México - amistoso

Brasil x Argentina - valendo pelas Eliminatórias

Copa do Mundo - em novembro e dezembro:

Apresentação prevista para 14 de novembro - com treinos na Europa, na Espanha, Itália ou Inglaterra, até o dia 19, antes de viajar para Doha

Dia 24 - 16h - Brasil x Sérvia

Dia 28 - 13h - Brasil x Suíça

Dia 2/12 - 16h - Camarões x Brasil



Globo Esporte