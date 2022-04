Kelly Slater testa positivo para Covid e pode ficar fora de etapa na Austrália

(Foto: Tony Heff/World Surf League)





O cinquentão Kelly Slater anunciou a meta de disputar todas as etapas do Championship Tour em 2022. O plano, no entanto, poderá ser adiado. A ida para a Austrália, palco da 4ª e 5ª etapas, é dúvida já que o 11 vezes campeão mundial testou positivo para Covid-19. A notícia foi divulgada pelo próprio surfista em uma rede social neste sábado.

Junto com a fotografia do teste, Kelly postou uma frase irônica: "Esse foi meu presente do Oscar". No domingo passado, o surfista apresentou uma homenagem aos atores que interpretaram James Bond na franquia 007. Na ocasião, ele foi acompanhado pelo skatista Tony Hawk e pelo snowboarder Shaun White.

A competição em Bells Beach, na Austrália, começa no dia 10 deste mês. O exame que detectou a infecção pelo novo coronavírus foi realizado no dia 31 de março, quatro dias após a festa do cinema em Los Angeles.

Campeão em Pipeline Masters na abertura do calendário 2022 da WSL, o americano não está com sintomas, mas só poderá voltar a competir quando testar negativo.

Em entrevista recente ao Esporte Espetacular, Kelly deu a entender que está vacinado, apesar de ao longo da pandemia ter se mostrado contra a vacinação. Para disputar o título mundial, ele terá que competir em países que exigem a imunização completa.

Globo Esporte