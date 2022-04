Sonhando com Zidane, diretoria catari do PSG pretende decidir novo técnico em breve, diz jornal

(Foto: Getty Images)





Ameaçado em outros momentos da temporada, Mauricio Pochettino segue sem muita perspectiva de futuro no comando do PSG, principalmente após a eliminação do time na Liga dos Campeões. O jornal "Le Parisien" afirma neste sábado que a diretoria do clube segue em busca de um substituto para o argentino, e que Zidane continua como objeto de desejo.

A publicação afirma que "Doha decidirá em breve", afirmando que o martelo será batido pelos donos do clube - no caso, a família real do Catar. O clube não gostaria de manter Pochettino, que, por sua vez, também não estaria feliz em Paris por conta de supostos limites impostos ao seu trabalho. Portanto, a chance de o treinador seguir à frente da equipe na próxima temporada seria baixa.

O PSG ainda tem o francês Zinedine Zidane como grande sonho, mas o treinador estaria pensando na seleção francesa - que só mudará o comando após a Copa do Mundo de 2022, no fim do ano. Entretanto, Zizou estaria analisando a possibilidade de trabalhar no clube, onde poderia exigir maior liberdade de decisões com relação ao trabalho de Pochettino.

Outras opções seriam Massimiliano Allegri, da Juventus, e Antonio Conte, do Tottenham. E, ainda segundo o jornal, o diretor esportivo Leonardo também pode deixar o PSG ao fim da temporada - o que causaria ainda mais incertezas na escolha do próximo técnico.

Globo Esporte