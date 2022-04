Chelsea bate o Crystal Palace e faz a final da Copa da Inglaterra com o Liverpool

(Foto: John Sibley/Reuters)





Mesmo com a bonita festa da torcida do Crystal Palace nas arquibancadas de Wembley, o Chelsea dominou as ações do início ao fim e venceu por 2 x 0 O problema no primeiro tempo é que, mesmo com maior posse de bola, os Blues não conseguiam concluir a gol. Pelo contrário, a melhor chance foi das Águias com Kouyaté. Mas, após o intervalo, os comandados de Tuchel se tornaram mais agressivos e passaram a testar mais o goleiro Butland. Loftus-Cheek abriu o placar com um golaço ao pegar de primeiro a sobra da zaga, e Mount mostrou categoria para tabelar com Timo Werner e tocar no cantinho.

O triunfo do Chelsea foi o décimo em sequência em cima do Crystal Palace. É a sexta vez que os Blues emendam essa sequência na história do confronto. Além disso, desde 1970, ano de seu primeiro dos oito troféus da FA Cup, em que o Chelsea não marcava dois gols com ingleses em uma semifinal do torneio.

Com a vitória sobre o Crystal Palace, o Chelsea pega o Liverpool, dia 14 de maio, novamente em Wembley, na final da FA Cup. Os dois rivais também decidiram nesta temporada a Copa da Liga Inglesa. É a segunda vez na história do futebol no Reino Unido em que os mesmos times chegam na final das duas principais copas: em 92/93, Arsenal e Sheffield Wednesday disputaram o troféu da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga.

