Brasil vence França e é campeão do torneio de Toulon de futsal

A seleção brasileira de futsal venceu, nesta quarta-feira, a França por 3 a 2 e garantiu o título do Torneio de Toulon, triangular disputado também com a Eslovênia. O time triunfou nas duas partidas que fez, havia passado pela Eslovênia por 8 a 0 na primeira rodada, e confirmou a conquista. O próximo passo da equipe é um amistoso contra Comores, no sábado.

O Brasil abriu o placar aos vinte segundos de partida, com Arthur. Ele recebeu a bola na direita, chutou, o goleiro defendeu, e na volta ele concluiu e colocou o Brasil na frente: 1 a 0. O restante da primeira etapa foi truncado, com algumas boas chances de cada lado, mas o resultado seguia inalterado.

O segundo tempo foi mais movimentado. Nos primeiros minutos, a França empatou após um erro de posicionamento da defesa brasileira. Faltando sete minutos, o Brasil anotou o segundo gol na partida após grande jogada de pivô de Guilhermão, que tocou para trás para a bomba de Arthur. Logo na sequência, Marlon ampilou, e no finzinho a França voltou a diminuir, mas sem chance de recuperação dos donos da casa.

O técnico Marquinhos Xavier teve algumas baixas desde a convocação, feita no dia 24 de março. Os alas Felipe Valério e Pito foram desconvocados por conta de lesões. Já o pivô Higor, que testou positivo para a Covid-19, foi substituído por Guilhermão.

O resultado é importante para a seleção brasileira, que vem de duas competições grandes com eliminações. No início do ano, o Brasil ficou em terceiro lugar na Copa América, após perder a semifinal para a Argentina. Meses antes, em 2021, a seleção também caiu na semifinal diante dos rivais argentinos, por 2 a 1.

Globo Esporte