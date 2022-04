Londrina acerta a contratação do lateral Alan Ruschel para a sequência da Série B

(Foto: Mourão Panda / América)





O Londrina acertou a contratação do lateral Alan Ruschel para a sequência da Série B do Brasileiro. O jogador de 32 anos já se apresentou ao clube e passa por exames antes de ser oficializado. Ele estava por último no América-MG, onde jogou até o fim de 2021.

A informação foi divulgada pelo repórter Reinaldo Furlan, da Rádio Paiquerê 91,7, e confirmada pelo ge. Alan Ruschel e Londrina chegaram a um acordo no sábado.

Alan Ruschel é um dos sobreviventes da tragédia que aconteceu com o voo da Chapecoense, em 2016, quando a delegação viajava para a Colômbia para disputar a final da Sul-Americana e o avião caiu. Ao todo 71 pessoas morreram no acidente aéreo.

O jogador começou a carreira no Esportivo-RS. Ele defendeu Juventude, Pelotas, São Paulo-RS e Luverdense. Alan Ruschel defendeu a Chapecoense pela primeira vez em 2013, depois passou por Internacional e Athletico, e voltou ao time catarinense em 2016.

Após o acidente, Alan Ruschel voltou a jogar em 2017 novamente pela Chape. Ele deixou o clube em 2019 e seguiu para o Goiás. Em novo retorno à Chapecoense, o lateral foi o capitão do time no título da Série B do Brasileiro de 2020, somando 27 jogos, todos como titular.

No ano passado, o jogador defendeu o Cruzeiro (fez seis jogos) e o América-MG (21 partidas, sete como titular).

O Londrina estreou com vitória na Série B do Brasileiro, batendo o Náutico, por 2 a 0, no Estádio do Café. O próximo jogo será contra o Criciúma, na quinta-feira, às 20h, no Heriberto Hülse.

Globo Esporte