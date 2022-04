São Paulo acerta venda de Tchê Tchê para o Botafogo

(Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)





O São Paulo acertou na noite desta terça-feira a venda do meio-campista Tchê Tchê para o Botafogo. O valor, segundo apuração do ge, está pouco abaixo da casa dos R$ 5 milhões.

O jogador já teve a rescisão de contrato com o Tricolor registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve ser anunciado como novo reforço do Fogão ainda nesta terça.

Tchê Tchê estava emprestado pelo São Paulo ao Atlético até 31 de maio, com parte dos direitos econômicos pré-fixados. Os valores eram altos - na casa dos 3 milhões de euros - e acima da intenção do Atlético.

Assim, o Botafogo manifestou interesse e conseguiu chegar a um acordo para a venda, modelo de negociação tratado como prioridade pelo São Paulo para o volante.

O clube de General Severiano agora corre para registrar o meio-campista. A janela de transferências deste primeiro semestre termina nesta terça-feira.

O volante de 29 anos estava no Galo desde abril de 2021, quando chegou com aval do então técnico Cuca. Desde então, foram 65 jogos e dois gols com a camisa atleticana.

Antes, jogou três temporadas no São Paulo depois de passar por Dinamo de Kiev e Palmeiras. Ele apareceu para o futebol brasileiro no Audax de Fernando Diniz, no Campeonato Paulista de 2016.

Globo Esporte