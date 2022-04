Bahia lança novos uniformes e entra na era dos NTFs; novo manto será utilizado contra o Cruzeiro

(Foto: Divulgação / EC Bahia)





O Bahia vai estrear contra o Cruzeiro com novo uniforme na noite desta sexta-feira, na Arena Fonte Nova. O clube apresentou as novas camisas oficiais para a temporada 2022.

Participaram da divulgação dos novos mantos o campeão olímpico de boxe e embaixador tricolor, Hebert Conceição, a meio-campista do time feminino do Esquadrão, Jordana, e o atleta da base tricolor Roger.

Os novos uniformes do Bahia são uma homenagem à conquista do primeiro título brasileiro, em 1959, sobre o Santos de Pelé, e foram escolhidos pela participação direta do torcedor tricolor. Ambas as camisas são de autoria de Michel Neuhaus.

O Bahia também lançou uma plataforma própria de colecionáveis digitais, os NTFs (tokens não fungíveis), que terão itens exclusivos que marcaram a história do clube. O objetivo é aproximar ainda mais a torcida tricolor da agremiação. Os novos uniformes fazem parte da coleção.

Globo Esporte