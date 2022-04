Fundo de investimento árabe negocia compra do Milan, que pode ter R$ 1,5 bilhão para contratações

(Foto: Getty Images)





Líder do Campeonato Italiano, o Milan busca vencer o Scudetto após 11 anos, e pode, na sequência, voltar a ser uma potência europeia. Isso porque o fundo de investimento árabe Investcorp está com negociações avançadas para concluir a aquisição do clube no fim da atual temporada, com um aporte imediato de € 300 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão) para transferências na próxima janela.

De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o investimento da Investcorp para comprar o Milan seria de € 1 bilhão (aproximadamente R$ 5 bilhões). A direção de futebol seria mantida com os diretores Paolo Maldini e Ricky Massara, segundo a imprensa local.

Ainda de acordo com a Gazzetta, os investidores tem a meta de fazer o Milan voltar a ser uma potência europeia. Para isso, estariam dispostos a investir em jogadores como Haller, do Ajax, Nkunku, do RB Leipzig, Zaniolo, da Roma, e Tchouaméni, do Mônaco, que viria para substituir Kessié, que já acertou sua transferência para o Barcelona.

Globo Esporte