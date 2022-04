Eintracht Frankfurt vence Barcelona no Camp Nou e avança à semifinal da Liga Europa

Em pleno Camp Nou, o Eintracht Frankfurt venceu o Barcelona por 3 a 2 e avançou às semifinais da Liga Europa, onde enfrenta o West Ham, que passou pelo Lyon. O time alemão fez uma partida estratégica e taticamente perfeita, deixando a bola com o Barcelona, que pouco soube o que fazer com ela. Claro que o pênalti a favor com três minutos de jogo ajudou bastante no plano traçado, inclusive na questão anímica, já que os Culés sentiram bastante a desvantagem logo no começo. Borré fez um golaço de fora da área ampliando e Kostic fez o terceiro gol (o seu segundo no confronto) praticamente garantindo a classificação. Busquets e Depay ainda deram um sopro de esperança, que acabou com o apito final do árbitro após quase dez minutos de acréscimos.

O Barcelona dá adeus a uma invencibilidade de 15 jogos (em todas as competições), sendo a última derrota em 20 de janeiro diante do Athletic Bilbao, pela Copa do Rei. Já o Eintracht Frankfurt segue tentando repetir o feito da temporada 1979/80, quando foi campeão da então Copa da Uefa.

Mais de 30 mil torcedores do Eintracht foram para a Catalunha acompanhar a classificação e encheram o Camp Nou muito além do que lhes foi destinado oficialmente. O estádio do Barça ficou realmente "pintado" de branco (as cores do arquirrival Real Madrid) e com sotaque alemão!

A partida teve uma inusitada confusão na tecnologia do VAR, que talvez tenha feito inveja em quem manuseia o equipamento no Campeonato Brasileiro. Basicamente, Busquets balançou a rede do Eintracht e o juiz foi para a beira do campo ver o lance. O problema é que a imagem não estava aparecendo no monitor. Resultado? O árbitro de vídeo decidiu que o volante do Barcelona estava impedido e teve que passar por rádio para o juiz do campo a decisão. Meio jurássico, mas problemas também acontecem na Europa.

Após o intervalo, notou-se uma grande clarão bem atrás do gol que seria defendido pelo goleiro do Eintracht. É que a torcida organizada do Barcelona fez um protesto contra as grande quantidade de torcedores alemães no Camp Nou. Quando o cronômetro bateu dez minutos, entretanto, a Grada de Animación retornou para apoiar o time até o final. Que faaaaaase!

Globo Esporte