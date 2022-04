Conmebol e Uefa estão perto de lançar uma Copa Intercontinental Sub-20

Conmebol e Uefa estão perto de concluir a criação de um novo torneio, uma versão Sub-20 da Copa Intercontinental: um jogo entre o campeão da Copa Libertadores Sub-20 e o campeão da Uefa Youth League.

O plano das duas confederações é que a primeira edição da Copa seja disputada no dia 21 de agosto, em Montevidéu, no Uruguai. Os atuais campeões dos torneios continentais são Peñarol e Benfica. Depois dessa primeira edição, as sedes devem ser alternadas entre os continentes.

A ideia é que o troféu seja disputado todos os anos, o que vai alterar a periodicidade da Libertadores Sub-20. O torneio, que hoje é disputado uma vez a cada dois anos, deverá passar a ser anual, como acontece com a Youth League europeia.

Conmebol e Uefa têm atuado em conjunto e de maneira isolada da Fifa. A primeira ação foi a "Finalíssima", jogo entre os campeões da Copa América e da Euro, que será disputada pela primeira vez em 1º de junho, em Wembley, entre Argentina e Itália.

No início deste mês, as duas confederações abriram um escritório conjunto em Londres. Em março, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin afirmou ao ge que considera "viável" a participação de seleções sul-americanas na Liga das Nações da Europa.

Globo Esporte