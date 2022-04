Em jogo polêmico, Flamengo vence de virada o São Paulo pelo NBB

Em um jogo polêmico e emocionante até ao fim, o Flamengo venceu o São Paulo, por 88 a 78, pela NBB, neste sábado. O Tricolor liderou a partida quase toda, mas teve Caboclo e o técnico Bruno Mortari expulsos após reclamações contra a arbitragem. Shamell também se machucou e precisou deixar a quadra. O Rubro-Negro aproveitou e, depois de estar perdendo por 14 pontos, virou a partida faltando pouco mais de quatro minutos de jogo.

NA TABELA

O Flamengo chegou aos 53 pontos e está em terceiro na tabela, porém tem um jogo a menos do que o Minas, que ocupa a segunda posição, com 54. O São Paulo está em quarto, com 52 pontos.

PRÓXIMOS JOGOS

O São Paulo volta a jogar no dia 13 de abril. A partida será em casa, às 30h, contra o Rio Claro. O Flamengo joga no dia seguinte, fora de casa, às 20h, contra o Bauru.

O JOGO

A partida começou com pouca falta de pontaria, principalmente no lado do Flamengo. O time rubro-negro precisou de três minutos e meio para fazer sua primeira cesta. Rafa Mineiro diminuiu a diferença para 4 a 2. Mas Marquinhos anotou duas vezes seguidas e voltou a colocar o Tricolor em vantagem (8 a 3). Aliás, o jogador foi o grande destaque do jogo. Com duas cestas de três, chegou a 15 pontos. A essa altura, todo o time do Flamengo tinha apenas 14 e o São Paulo 25. O primeiro quarto acabou 27 a 17 para os visitantes.

O Flamengo voltou melhor para o segundo quarto, empolgando a torcida. A desvantagem carioca chegou a cair para quatro pontos (31 a 27). Mas parou por ai e em cesta de Shamell, o São Paulo voltou a abrir onde de vantagem. O jogador sentiu uma lesão no cotovelo e precisou deixar a partida. Mas o Tricolor seguiu melhor e fechou a parcial em 45 a 31.

O São Paulo continuou melhor no jogo e abriu dezessete pontos de vantagem (60 a 43). Caboclo partia para o ataque e a arbitragem marcou falta a favor do Flamengo. O jogador reclamou muito, tomou a segunda falta técnica e acabou expulso do jogo. Ele foi para arquibancada, mas o juiz orientou para que fosse para o vestiário. O time carioca reagiu e conseguiu diminuir para 65 a 55.

Empolgado, o Flamengo foi para cima no início do quarto período. Balbi diminuiu para seis pontos a diferença e fez Shamell ser chamado para ficar à disposição, mesmo com dor. Yago fez de três e a diferença caiu para quatro pontos (69 a 65). E teve mais polêmica. O técnico tricolor reclamou d arbitragem e também foi expulso. E foi o próprio Yago que, faltando quatro minutos e vinte segundos para o jogo acabar, colocou o time carioca pela primeira vez no placar (71 a 69). Embalado, o Flamengo partiu para cima e o São Paulo não conseguiu esboçar reação. Vitória rubro-negra por 88 a 78.

Globo Esporte