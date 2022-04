Djokovic vence Khachanov e vai à primeira final do ano

(Foto: Nikola Krstic/Getty Images)





O sérvio Novak Djokovic está, pela primeira vez na temporada, na decisão de um torneio. Neste sábado, ele derrotou o russo Karen Khachanov por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2, e se classificou para a final do ATP 250 de Belgrado, na Sérvia. Foi o terceiro jogo seguido que o líder do ranking mundial venceu de virada na competição. Na decisão, vai enfrentar o vencedor da partida entre o italiano Fabio Fognini e o russo Andrey Rublev.

Neste ano, Djokovic atuou em apenas outros dois torneios. Em Dubai, perdeu nas quartas de final e, em Monte Carlo, caiu nas oitavas. Os demais torneios, como o Australian Open e os Masters de Miami e Indian Wells, o sérvio não jogou por não ter tomado vacina contra Covid-19. No período, chegou a perder a liderança do ranking para o russo Daniil Medvedev, mas reassumiu a ponta recentemente.

Assim como aconteceu nas oitavas e nas quartas de final, o sérvio não começou bem. Foi quebrado no saque logo de cara e depois não conseguiu igualar o jogo, perdendo a primeira parcial. No segundo set, conseguiu vencer cinco games seguidos e fechou com tranquilidade, 6/1. A terceira parcial também foi tranquila, com uma quebra logo no início e depois poucos sustos até conseguir o 6/2.

