Embora o jogo do poker seja muito popular no Brasil, muitas pessoas brasileiras não percebem isso, há online disponível muitas salas de jogos de poker, e cada ano os interessados brasileiros neste jogo aumenta mais e mais. Em um primeiro momento o que mais encanta as pessoas ao buscarem o jogo é o entretenimento, e logo se deparam com a real possibilidade de poder apostar e concorrer a bons prêmios em dinheiro de verdade com somente a tentativa de jogar um jogo, que combinação maravilhosa não é mesmo? E por isso cada vez mais brasileiros jogam poker, no país do futebol e do carnaval. O Brasil é um país enorme, atualmente um pouco mais de 200 milhões de pessoas são brasileiras e embora alguns não morem no país, muitos milhões seguem no Brasil e milhões deles são jogadores de poker, no Brasil tudo ganha dimensões enormes quando falamos de números, o país é gigante, o gigante da América do Sul e um dos maiores do mundo.

O poker é legal no Brasil, você pode jogar ele de qualquer ponto do território que corresponde ao Brasil, há muitas opções de jogos de poker online, basta você se informar do jogo, escolher uma casa de apostas, que esteja devidamente regular, que ofereça as melhores opções bônus, facilite métodos de pagamento e saque, seja segura e pronto pode se registrar em das casas de poker online e tornar-se um jogador de poker brasileiro, é fácil simples e rápido.

O melhor das casas de apostas online é que elas recebem apostadores de todos níveis e com certeza você vai poder encontrar mesas desde as mais simples até as mais difíceis e em todas vai se deparar com a possibilidade de faturar prêmios, basta se dedicar e conhecer bem o jogo. Uma das dicas básicas que começar bem, é usando os bônus das casas de apostas, para poder participar de algumas mesas sem precisa apostar seu dinheiro e ganhar experiências, também escolher mesas de apostas mais baixas, geralmente estas mesas são de níveis mais fáceis e mesmo assim há apostas envolvida, com o tempo e com a prática, se caminho vai ser trilhado e você pode chegar a ser um grande campeão das melhores meses de poker, se tornando até um jogador profissional, e mudando economicamente sua vida e uma forma incrível.

De maneira física os cassinos do Rio de janeiro por exemplo, eram um sucesso para a alta sociedade até os anos 40, e nas mesas de jogos de poker a alta sociedade esbanjava toda sua imagem e seu alto poder econômico, hoje a possibilidade de jogar poder estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha conexão com a internet e possa apostar valores muito acessíveis para começar. O Brasil já foi grande anfitrião de competidores de poker e já recebeu em seu território grandes torneios ao vivo no passado, como o Circuito WSOP Brasil, o Partypoker MILLIONS South America e o Latin American Poker Tour.

Há muitos famosos brasileiros que curtem jogar poker, o Brasil que é o país de futebol, tem um dos seus maiores ídolos um jogador de poker recreativo, o astro do futebol Neymar, que hoje vive na Europa, sempre que pode joga poker, ejá publicou em suas redes sociais.