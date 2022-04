Alvo de ameaças, Alvimar Perrella muda opinião sobre SAF Cruzeiro e diz que não fará oposição à cessão das Tocas a Ronaldo

(Foto: Gustavo Aleixo)





Menos de 24 horas após indicar a ida à Justiça para tentar adiar a votação de pontos cruciais no contrato definitivo entre Cruzeiro e a SAF, o ex-presidente e conselheiro benemérito do clube, Alvimar Perrella, divulgou comunicado nesta segunda encerrando a oposição ao acordo. Alvo de críticas e até ameaças nos últimos dias por conta do posicionamento, o ex-dirigente afirmou em carta que votará de forma favorável ao negócio e à cessão das Tocas da Raposa I e II ao Fenômeno.

"Eu e a minha família fomos alvo de ameaças nos últimos dias por centenas de cruzeirenses e isso me deixou bastante chateado, pois minha intenção sempre foi a melhor possível. Fato é que, como apaixonado pelo Cruzeiro ficarei na torcida para que o Ronaldo retorne o Cruzeiro para a primeira divisão, de onde sempre se manteve. Por isso, hoje manifesto publicamente, neste ato, meu voto favorável a RJ/RE e também ao negócio das Tocas com a SAF."

Alvimar era um dos mais críticos às condições do contrato entre Cruzeiro e Ronaldo. No último domingo, Alvimar enviou áudio a alguns conselheiros do clube se posicionando sobre a votação marcada para a noite desta segunda-feira, no Parque Esportivo do Barro Preto. Ele se dizia favorável ao acordo com Fenômeno, mas considerava os termos "desequilibrados".

- Depois de analisar muito o contrato que foi muito nocivo ao Cruzeiro, todo mundo está muito satisfeito com o Ronaldo, e nós não queremos a saída dele, só o equilíbrio maior desse contrato. Da forma como está aí, essa reunião, se acontecer amanhã, a chance de 9/10 votar a favor de passar as duas Tocas para a SAF é grande. Então, nós temos que evitar isso para negociar melhor o percentual do Cruzeiro e como seriam as Tocas para ele - disse na ocasião.

Agora, porém, o ex-dirigente afirmou ter revisto seu posicionamento, e já revelou o voto favorável à cessão definitiva de 90% das ações da SAF a Ronaldo, com a cessão das Tocas da Raposa à nova gestão.

"Sobre a pessoa Ronaldo, venho expressar de forma clara o meu contentamento; melhor pessoa não há para desempenhar o papel. Ronaldo é um dos maiores nomes, mundialmente respeitado e reconhecido, seja pela sua brilhante trajetória enquanto jogador, seja pelo excelente empresário e gestor que vem se mostrando. Isso é inegável e incontestável. Minhas críticas sempre foram sobre as condições negociadas pelo Sérgio Rodrigues, apenas", escreveu.

O Cruzeiro e a equipe de Ronaldo contam com a aprovação nesta segunda-feira para darem andamento a algumas situações importantes do futebol. A principal delas é o pagamento de R$ 14 milhões em dívidas que, neste momento, impedem o clube de registrar jogadores. O prazo final para inscrição de atletas na Série B é 12 deste mês.

Leia a carta na íntegra

"Me dirijo a todos vocês, publicamente, que assim como eu, são apaixonados pelo Cruzeiro!

A minha história com o time todos conhecem! Graças ao bom Deus, tivemos a gestão mais vitoriosa da centenária vida do mais importante clube de futebol de Minas Gerais, incluindo nesta, a Tríplice Coroa e a Libertadores da América. Ressalto que construímos a Toca II e a sede administrativa do Cruzeiro, no Barro Preto, sem endividar o clube e, ao final da nossa gestão, passamos o Cruzeiro para o presidente sucessor, praticamente sem dívidas. Sou muito grato e orgulhoso por ter participado ativamente dessa história e contribuído, não só com uma excelente gestão, mas também com todo o meu coração!

Infelizmente, aqueles que sucederam nossa gestão contraíram em torno de R$ 1 bilhão em dívidas para o Cruzeiro.

Recordo que fui um dos fundadores da SAF, por acreditar que esse é o único caminho para salvarmos nosso amado Cruzeiro. Além disso, conversei pessoalmente com centenas de Conselheiros para explicar a importância disso para o Cruzeiro! Fui, inclusive, convocado pelo Presidente do Conselho, à época, Nagib. Porém, o Presidente Sérgio Rodrigues, algumas horas depois da aprovação da SAF, simplesmente assinou a Proposta Vinculante com o Ronaldo, nos traindo, sem que, sequer, o Conselho da SAF fosse informado e pudesse discutir as melhores bases contratuais em prol do Cruzeiro.

Sobre a pessoa Ronaldo, venho expressar de forma clara o meu contentamento; melhor pessoa não há para desempenhar o papel. Ronaldo é um dos maiores nomes, mundialmente respeitado e reconhecido, seja pela sua brilhante trajetória enquanto jogador, seja pelo excelente empresário e gestor que vem se mostrando. Isso é inegável e incontestável. Minhas críticas sempre foram sobre as condições negociadas pelo Sérgio Rodrigues, apenas.

Ocorre que, diante da apreensão dos torcedores com relação ao time que está próximo da estreia na Série B e da data limite para registrar os jogadores, achei por bem, enviar este comunicado oficial, relatando que não vejo mais condição de melhorar as negociações para o clube. Inclusive, destaco que o comitê da SAF, do qual eu faço parte, já conseguiu melhorar significativamente as condições iniciais da negociação para a associação.

Como apaixonado pelo Cruzeiro e defensor ferrenho do nosso clube eu entrei de peito aberto para fazer o que acredito ser o melhor, porém penso que minha contribuição em relação à negociação da SAF termina aqui.

Eu e a minha família fomos alvo de ameaças nos últimos dias por centenas de cruzeirenses e isso me deixou bastante chateado, pois minha intenção sempre foi a melhor possível.

Fato é que, como apaixonado pelo Cruzeiro ficarei na torcida para que o Ronaldo retorne o Cruzeiro para a primeira divisão, de onde sempre se manteve.

Por isso, hoje manifesto publicamente, neste ato, meu voto favorável a RJ/RE e também ao negócio das Tocas com a SAF.

Avante Cruzeiro!

Um carinhoso abraço,

Alvimar de Oliveira Costa - Ex-Presidente e Conselheiro Benemérito do Cruzeiro"





Globo Esporte