Zelo com os atletas e presente para o Piauí: Flamengo investe R$ 100 mil em reforma do Albertão

Com o objetivo de fazer com que seus atletas se sintam em casa e também de presentear o Piauí, estado onde a torcida rubro-negra é predominante, o Flamengo investiu R$ 100 mil para a realização de reformas no gramado do Albertão, palco da estreia da equipe na Copa do Brasil 2022, marcada para o próximo dia 1º, contra o Altos.

Num primeiro momento, os clubes discutiram a possibilidade de levar a partida para Brasília, mas o presidente do Altos, Warton Lacerda, destacou o quão importante seria a realização do duelo em Teresina. Definido o local, o Flamengo entrou em contato com a Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi), administradora do Albertão, para saber das condições reais do gramado.

O departamento de futebol do Flamengo solicitou Leandro Leme, diretor do Ninho do Urubu e responsável pelo gerenciamento de questões referentes aos gramados do CT. A partir daí, o clube enviou um engenheiro agrônomo para fazer análise do gramado do Albertão, que não passava por um processo de modernização há bastante tempo.

Após a avaliação em parceria com a Fundespi, o estádio foi fechado para treinamentos e jogos em 4 de abril, quando foi iniciado um trabalho com duração de aproximadamente um mês. As reformas devem ser totalmente concluídas exatamente no dia da partida.

Os ajustes providenciados pelo Flamengo no gramado do Albertão são os seguintes:

Uniformização da grama, já que foram identificadas diferentes espécies.

Rebaixamento do gramado, que está sendo furado e descompactado para deixar o campo mais macio.

Nivelamento da superfície do gramado com areia.

Adubação e corte para colocação de grama com altura aproxima de 23 milímetros, medidas padronizadas pelo Flamengo no Maracanã e no CT.

Marcações do gramado do Albertão com as medidas padronizadas pela Fifa.

Embora o Flamengo esteja trabalhando em parceria com a Fundespi, todo o custo da reforma do gramado, estimado em R$ 100 mil, é de responsabilidade do clube carioca. Tal movimento é uma nova demonstração de profissionalismo da diretoria perante aos próprios atletas em 2022, já que em janeiro o clube também realizou melhorias no estádio da Portuguesa-RJ.

A Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi) vem trabalhando no aumento da capacidade. Até o início do mês, estava liberada apenas para 13.500 torcedores, mas a expectativa é que se consiga algo próximo a uma capacidade que comporte 40 mil pessoas.

- Acreditamos que será possível uma capacidade bem considerável em relação para aumentar o número de torcedores. Estamos cumprindo todos os itens que estão contidos nos laudos das Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, bem como na inspeção realizada pela CBF no estádio. Iremos procurar na próxima semana o Corpo de Bombeiros, bem como o CREA, para a gente aumentar no que for possível (a capacidade) para que tenhamos o maior número de torcedores possível - afirmou Celso Henrique, diretor de desporto da Fundespi.

No último dia 28, o presidente do Altos já afirmara que o objetivo era conseguir a capacidade máxima para o duelo mais esperado do ano no Piauí.

- Para acabar com fake news, Altos x Flamengo será no Albertão. Sou do Piauí e defendo o meu povo, então, será no Albertão. Vou lutar para melhorar o laudo, junto com o Governo do Estado e a Fundespi (órgão que administra o estádio) para a gente aumentar a capacidade. Vamos ver se a gente consegue liberar para os 40 mil - disse Warton Lacerda.

Globo Esporte