WSL: Filipe Toledo é campeão em Bells Beach e lidera o ranking mundial

(Foto: Ed Sloane/WSL)





Depois de bater na trave em 2019, Filipe Toledo conseguiu, na madrugada deste domingo, colocar o seu nome no mais famoso sino do surfe mundial. Com direito a um show de aéreos na final contra o australiano Callum Robson, o brasileiro faturou o título da mais tradicional competição da Liga Mundial (WSL) e vai sair de Bells Beach com a liderança da temporada após 4 etapas, além do badalado troféu em formato de sino nas mãos.

Ainda no mar, Filipinho comemorou a 11ª vitória da carreira, que veio um dia após ele completar 27 anos de idade. Essa também foi a primeira vitória do Brasil no circuito masculino esse ano.

- Cara, é o melhor sentimento do mundo. Melhor presente de aniversário da vida. Que presente! Não posso reclamar. Obrigado a todos! - comemorou Toledo, em entrevista à WSL.

Após o vice campeonato em Portugal na última etapa e o título agora em Bells, Filipinho assumiu a liderança do circuito mundial e vai vestir a camisa amarela na quinta prova da temporada, em Margaret River, que começa no próximo dia 24. A competição do Oeste da Austrália vai definir os 22 homens e 10 mulheres que vão seguir na disputa pelos títulos mundiais na segunda metade do Tour.

- Ainda não acredito que vou balançar esse sino. Sempre foi um sonho conquistar esse evento. Tem muita história, são tantos nomes especiais nesse troféu. Todos anos que a gente vem aqui têm altas ondas. Eu não sei o que falar agora. Têm sido muito loucas as últimas semanas, tudo estava tão conectado. Mesmo que as ondas não estivessem tão boas hoje, eu tentei surfar e achar as melhores e ficar positivo em todas as situações. Foi demais - disse o campeão.

Na final da prova feminina, a australiana Tyler Wright superou a havaiana Carissa Moore, que, apesar da derrota, assumiu a ponta do ranking. Única brasileira no circuito feminino, Tatiana Weston-Webb caiu da quarta para a 6ª posição após a derrota nas oitavas em Bells.

Confira os títulos de Filipinho na carreira:

1º- Gold Coast-2015

2º- Rio-2015

3º- Portugal-2015

4º- J-Bay-2017

5º- Trestles-2017

6º- Saquarema-2018

7º- J-Bay-2018

8º- Saquarema-2019

9º- Margaret River-2021

10º- Surf Ranch-2021

11º- Bells Beach-2022

No caminho até a decisão, Filipinho fez uma "final antecipada" nas quartas, no dia em que completou 27 anos, contra John John Florence. Ele venceu o bicampeão mundial e seu algoz na decisão de Bells de 2019 por 16,40 a 14,76, tirando uma nota 9,63. Nas semis, além de derrotar o australiano Ethan Ewing por 10,73 a 4,10, Toledo também superou o mar de Bells, que praticamente ficou "flat", e "fabricou" suas notas acertando aéreos em ondas pequenas.

Toledo chegou em sua segunda final seguida na temporada como grande favorito contra o novato Callum Robson, que superou Jack Robinson no duelo australiano da outra semi. Depois de bater na trave em 2019 contra o havaiano John John Florence, ele não deu chances para o adversário dessa vez. Vale destacar que, em 2020 e em 2021, a etapa australiana foi cancelada por conta da pandemia do Covid-19.

A final

Filipe Toledo e Callum Robson abriram a decisão pegando uma série com duas boas ondas na bancada de Rincon, que virou a melhor opção para os surfistas com o swell perdendo força em Bells Beach. Filipinho acertou uma sequência de rasgadas e batidas até a beira e abriu a disputa com a nota 6. Já o australiano conseguiu uma onda um pouco maior, mas acabou caindo na última manobra e tirou 5,17 dos juízes.

O brasileiro começou a soltar mais o seu surfe progressivo na segunda onda. Depois de acertar uma sequência de manobras de borda, Filipinho finalizou com um aéreo alley-oop, seguido de um reverse: nota 8,17 (confira no vídeo abaixo), com 14,17 no total. Quando Robson diminuiu a vantagem do brasileiro ao tirar um 7,77, Toledo respondeu de imediato melhorando sua segunda nota para 6,57, ficando 14,74 a 12,94 no placar.

Precisando de um 6,98 para virar, o australiano perdeu a prioridade ao cair de uma manobra no meio de uma onda da série, a 5 minutos do fim. Faltando 1 minuto, Callum foi para o tudo ou nada em uma onda menor, arriscou um aéreo e caiu novamente. Depois disso, o australiano só teve tempo de voltar para o fundo, dar os parabéns e um abraço em Filipinho na contagem regressiva para o fim da bateria.

Confira os resultados do dia decisivo em Bells:

Final

Filipe Toledo (BRA) 14,74 x 12,94 Callum Robson (AUS)





Semifinais

Ethan Ewing (AUS) 4,10 x 10,73 Filipe Toledo (BRA)

Callum Robson (AUS) 11,86 x 11,50 Jack Robinson (AUS)



Globo Esporte