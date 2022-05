Com dois de Rodrygo, Real Madrid goleia o Espanyol e conquista a LaLiga

O Real Madrid venceu o Espanyol por 4 a 0 neste sábado, no Santiago Bernabéu, e conquistou seu 35º título do Campeonato Espanhol. Em jogo da 34ª rodada, o técnico Carlo Ancelotti utilizou um time misto, e saiu na frente com dois gols de Rodrygo na primeira etapa. No segundo tempo, Asensio ampliou e Benzema, com assistência de Vini Jr, fechou o marcador. Faltando quatro rodadas para o fim da competição, os 81 pontos do time merengue não podem mais ser alcançados.

O lateral-esquerdo Marcelo chegou ao 24º título vestindo a camisa merengue e isolou-se como o jogador mais vezes campeão na história do Real Madrid. Em janeiro, com a Supercopa da Espanha, ele já havia se igualado a Francisco Gento no topo do ranking.

Com time misto desde o início da partida, visando o duelo do meio de semana contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões, o Real Madrid precisou de Rodrygo para sair na frente no primeiro tempo. O ex-atacante do Santos teve grande atuação e marcou duas vezes na partida.

Carlo Ancelotti é o primeiro técnico na história do futebol a conquistar os títulos das cinco principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). Ele completou a galeria neste sábado, após a goleada do Real Madrid sobre o Espanyol.

Esse foi o 35º título da equipe na história da competição. Trata-se do maior vencedor da liga espanhola, com nove taças de vantagem em relação ao segundo colocado, o Barcelona.





Globo Esporte