Betis supera o Valencia nos pênaltis e volta a conquistar a Copa do Rei depois de 17 anos

(Foto: Getty Images)





O Betis voltou a conquistar um título de expressão no futebol espanhol depois de 17 anos de jejum. A equipe de Sevilha assegurou o troféu da Copa do Rei ao vencer o Valencia nos pênaltis, por 5 a 4, neste sábado, jogando no Estádio Olímpico de Sevilha. No tempo regulamentar, os times empataram em 1 a 1, resultado que se manteve na prorrogação.

Esta é a terceira conquista do Betis na história da Copa do Rei. A última delas havia ocorrido na temporada 2004/05 - e desde então o time não chegou a mais nenhuma final na disputa de títulos nacionais.

Jogando "em casa", no Estádio Olímpico de sua cidade, o Betis saiu na frente logo aos 11 minutos, com Borja Iglesias abrindo o placar. O Valencia reagiu ainda na etapa inicial, aos 30, com um gol de Hugo Duro. O resultado se manteve no segundo tempo, e a partida foi para a prorrogação.

Depois de mais 30 minutos sem balançar as redes, Betis e Valencia decidiram o título na disputa de pênaltis. O Valencia começou batendo e converteu com Carlos Soler, Racic e Gonçalo Guedes. O brasileiro Willian José abriu a série para o Betis, que também converteu com Joaqúin e Guardado.

Quando o placar das penalidades estava em 3 a 3, Musah desperdiçou sua cobrança, e Tello converteu para o Betis logo na sequência. Depois, Gayà ainda fez para o Valencia, mas o time de Sevilha fechou a série com um gol de Juan Miranda.

