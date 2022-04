Salah é eleito o melhor jogador da temporada por associação de jornalistas da Inglaterra

O atacante Mohamed Salah foi eleito o melhor jogador da temporada pela Associação de Cronistas de Futebol (FWA, em inglês) da Inglaterra. O jogador do Liverpool recebeu 48% dos votos, mais do que Kevin De Bruyne, do Manchester City, e Declan Rice, do West Ham.

Essa é a segunda vez que Salah ganha esse prêmio (a outra foi em 2017/18). A Associação de Cronistas de Futebol da Inglaterra representa mais de 800 jornalistas do país e aponta o melhor jogador do ano desde 1947.

Salah disputou nesta temporada 44 jogos pelo Liverpool, marcou 30 gols e deu 14 assistências. Ele é o artilheiro do Campeonato Inglês, com 22 gols, e também o líder em assistências (13). O prêmio será entregue a ele no dia 5 de maio.

Líderes da Premier League, Liverpool e Manchester City dominaram as indicações. Além de Salah, outros oito jogadores do Liverpool foram lembrados, e seis do City foram mencionados.

