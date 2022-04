Manchester United fecha acordo e terá Erik ten Hag como novo técnico, diz jornalista

(Foto: Getty Images)





O longo processo seletivo que o Manchester United colocou em prática para encontrar seu novo treinador parece ter chegado ao fim. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, o clube inglês fechou um acordo com Erik ten Hag, atual comandante do Ajax. As duas partes estariam prontas para assinar contrato.

Restaria agora acertar a liberação junto ao Ajax, com quem Ten Hag segue com contrato. O United precisaria, porém, pagar uma multa rescisória estipulada em apenas 2 milhões de euros, um valor considerado baixo para o mercado. O anúncio só poderia ser feito após esta etapa. Mitchell van der Gaag seria trazido como auxiliar.

Erik ten Hag chegaria ao clube apenas para a próxima temporada, quando iniciaria um projeto de reformulação da equipe e do departamento de futebol, tentando recolocar o time como um dos mais competitivos da Europa. Ele terá ao seu lado, como consultor técnico, Ralf Rangnick, que foi escolhido como técnico interino do time até o fim da temporada.

O Manchester United iniciou um processo de escolha de seu próximo treinador ainda em novembro, quando Ole Günnar Solskjaer foi demitido. Na época, a diretoria optou por buscar um treinador interino para comandar o time até o fim da atual temporada, enquanto analisaria o mercado em busca do nome ideal para um contrato longo, iniciando o trabalho apenas a partir de 2022/23.

Com Ralf Rangnick trazido para ser o técnico até o fim de 2021/22, junto a um contrato como consultor técnico por mais dois anos, o clube colocou em ação o processo seletivo - que também deu início a uma série de rumores na imprensa inglesa, que envolveram nomes como Zinedine Zidane e Mauricio Pochettino. Porém, o nome de Ten Hag ganhou força nos últimos meses graças ao bom trabalho no Ajax, principalmente com jogadores jovens.

Após vencer o Norwich, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo no sábado, o Manchester United está firme na briga por um lugar no G-4 na reta final da Premier League. A equipe está na quinta colocação, com 54 pontos, três atrás do Tottenham, que fecha a zona de classificação para a próxima Champions. O Arsenal também está na briga, em quinto, com 54 pontos em 31 partidas.

