Com votação híbrida, Vasco publica edital da AGE para alteração do estatuto para constituir a SAF

(Foto: Raphael Zarko)





O presidente da Assembleia Geral do Vasco, Otto Carvalho, publicou nesta segunda-feira o edital de convocação da AGE, em que os sócios vão votar a proposta de alteração do estatuto para que o clube possa constituir a SAF.

A votação ocorrerá no sábado (30/4), de forma híbrida, entre 10h e 22h. O sócio poderá votar virtualmente ou na sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro. Todos receberão a senha e informações por SMS para votar virtualmente.

De acordo com o edital, 5.889 estão aptos a participar da AGE. A listagem foi aprovada pela Junta Deliberativa em reunião no início de abril.

No fim de março, o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou a mudança no estatuto. Agora caberá aos sócios aprovar ou não a mudança no estatuto do clube.

Caso seja aprovada a constituição da SAF pelos sócios, no dia 30 de abril, o clube aguardará a proposta vinculante da 777 Partners para levar para votação de conselheiros e novamente para os sócios, antes da venda definitiva de 70% do futebol do Vasco para o grupo americano.

