Com três gols em 16 minutos, Corinthians bate Real Brasília e vira vice-líder do Brasileirão Feminino

O Corinthians venceu o Real Brasília por 3 a 0, na tarde deste domingo, na Fazendinha, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Feminino.

Os gols foram marcados por Jaqueline, Gabi Zanotti e Adriana, todos no segundo tempo e num intervalo de 16 minutos.

Primeiro, aos 5, Jaque aproveitou rebote e abriu o placar. O segundo veio aos 11, em cabeçada de Zanotti. Já o terceiro foi anotado aos 21, em cobrança de pênalti.

No primeiro tempo, o Timão já havia balançado a rede com Jaqueline, mas a arbitragem marcou impedimento no lance.

Com o resultado, o Corinthians foi a 14 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. A equipe comandada por Arthur Elias ainda pode ser ultrapassada na rodada pelo Internacional, que tem 12 pontos e nesta segunda-feira encara o Atlético-MG, fora de casa.

O Timão volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira, dia 25, contra o São José-SP. Já o Real Brasília, sétimo colocado, terá o Palmeiras pela frente no domingo que vem, fora de casa.

Globo Esporte