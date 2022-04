É deca! Bayern vence o Borussia Dortmund e conquista o décimo título alemão seguido

Um título para a história! Com uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o Borussia Dortmund - gols de Gnabry, Lewandowski e Musiala, com Emre Can descontando -, o Bayern de Munique conquistou o décimo título alemão consecutivo, uma marca inédita entre as grandes ligas nacionais da Europa. A taça veio com três rodadas de antecedência, já que a diferença entre os rivais é agora de 12 pontos (75 a 63), com nove em disputa (veja a classificação completa do Campeonato Alemão).

O domínio do Bayern de Munique é tão grande na Alemanha que o clube bávaro tem quase quatro vezes mais títulos que o segundo na lista de campeões nacionais: 32 contra 9 do Nuremberg. O Borussia, grande rival neste século, vem depois com oito.

Faltando três jogos para o fim do Campeonato Alemão, o decacampeão Bayern de Munique ainda pode tornar a temporada ainda mais histórica. Com 92 marcados até aqui, precisa de mais dez para superar o recorde de gols em uma só campanha (101), que pertence ao próprio Bayern de 1971/72. Outra marca que já está em casa e pode ser superada é de artilharia na mesma edição: Lewandowski chegou a 32 gols e precisa também de dez para ultrapassar os 41 que o polonês marcou na temporada passada.

Para dois jogadores, comemorar o decampeonato alemão tem um gosto especial: o goleiro Manuel Neuer e o meia-atacante Thomas Müller estiveram presentes nos dez títulos conquistados pelo Bayern desde a temporada 2012/13. Müller tem outro motivo para comemorar: como também foi campeão em 2009/10, o camisa 25 se tornou o recordista de títulos da Bundesliga como jogador, com 11 taças (ele dividia a marca com o austríaco David Alaba, que foi para o Real Madrid na última temporada).

Globo Esporte