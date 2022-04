WSL: Filipinho, Italo Ferreira e Chumbinho estreiam com vitória em Margaret River

(Foto: Aaron Hughes/World Surf League)





Embalado pelo título em Bells Beach e vestindo a camisa amarela de líder pela primeira vez na temporada, Filipe Toledo estreou com vitória em Margaret River na quinta e decisiva etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), na Austrália. No evento que vai definir os 22 surfistas que vão seguir na briga pelo título da temporada, Italo Ferreira e João Chianca, o Chumbinho, também venceram na abertura e avançaram direto para a terceira fase na madrugada desta sexta-feira. Já Samuel Pupo, Jadson André, Deivid Silva, Caio Ibelli e Miguel Pupo caíram para a repescagem.

Com um total de 13 pontos, Filipinho derrotou dois australianos para avançar direto para a terceira fase. Segundo na bateria com 9,63, Owen Wright também se classificou, enquanto o convidado Jack Tomas caiu para a repescagem com apenas 6,90.

- Têm sido divertido os últimos dias, foram vários dias off e tivemos tempo para ficarmos prontos para a estreia. Hoje de manhã vimos que estava grande. Eu só fiquei esperando por essas ondas mais limpas e tentei remar nas ondas certas, fazendo boas escolhas. Essa é a chave aqui - disse Filipinho, em entrevista à WSL.

Depois de 4 adiamentos seguidos, os homens foram para a água com ondas grandes, em torno de 4m de altura, no Main Break de Margaret. Samuel Pupo foi o primeiro brasileiro a entrar em ação contra Callum Robson (AUS) e Imaikalani deVault (HAV).

Apesar das condições difíceis, o paulista se manteve ativo na bateria, pegando bastante onda, mas acabou caindo para a repescagem por apenas 17 centésimos. Vice-campeão em Bells, Callum venceu a bateria com total de 12,17 pontos, com deVault avançando em segundo, com 10, contra 9,83 de Pupo.

Quem também caiu para a repescagem na terceira bateria do dia foi o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater. Já o bicampeão da etapa de Margaret John John Florence teve uma das melhores apresentações do dia e avançou para a terceira fase com um total de 15,60 pontos.

Líder Filipinho estreia a camisa amarela

Atual campeão da etapa de Margaret, Filipinho começou a defesa do seu título contra dois surfistas locais - Owen Wright e o convidado Jack Thomas - e vestindo pela primeira vez no ano a camisa amarela de líder da temporada após a vitória em Bells Beach. E o surfista de Ubatuba já abriu a bateria na frente com uma nota 6 em uma direita intermediária.

Surfando de backside, Owen tirou um 5.93 em uma onda bem parecida com a do brasileiro, enquanto o Thomas conseguiu um 4,23 e um 2,67 para assumir a liderança em um momento de poucas ondas. Só que Owen tirou um 3,70 e passou o compatriota, com 9,63 no placar, a 8 minutos do fim da bateria.

Filipinho só pegou sua segunda onda faltando 4 minutos para a sirene tocar. Ele abriu acertando uma bela rasgada, seguida de um cutback e uma batida na junção: nota 7. Com 13 pontos no total, o brasileiro assegurou o primeiro lugar da bateria e avançou direto para o terceiro round, com Owen em segundo.

Italo vence; Jadson cai para a repescagem

Em situações opostas no ranking, Italo e Jadson vieram na bateria seguinte com o americano Jake Marshall. Na 28ª posição do ranking, Jadson estreou em Margaret com a pressão de ter que avançar para subir pelo menos 6 posições para se manter na segunda metade da temporada, enquanto Italo, número 7 do mundo, segue em busca de um lugar entre os 5 melhores que vão disputar o título na WSL Finals.

E foi o campeão olímpico quem começou a bateria acelerando e conseguindo rápido um 6,67 e um 4,50 para assumir a liderança. Só que Jake tirou um 7,83 e um 5,43 e pulou para primeiro, enquanto Jadson não conseguia se encontrar na bateria. Com uma sequência de duas batidas e uma rasgada de backside, Italo tirou um 7,50 e voltou para primeiro.

Com apenas 6,17 na soma de suas ondas, Jadson acabou ficando em terceiro e agora vai ter que passar pelas repescagens para manter viva a chance de se classificar entre os 22 sufistas que vão seguir na temporada, após corte da etapa de Margaret.

Com uma primeira onda que acabou sendo determinante (6.50), João Chianca garantiu sua passagem para a terceira rodada vencendo a 10ª bateria. Com um 5.93, Chumbinho somou 12.43 e garantiu a primeira posição na batalha, superando o americano Kolohe Andino (11.87). Miguel Pupo fechou a raia com 6.27 (2.50 e 3.77) e terá de brigar na repescagem.

Confira os resultados da 1ª fase:

1: Callum Robson (AUS) 12,17 x Samuel Pupo (BRA) 9,83 x Imaikalani deVault (HAV) 10,00

2: Barron Mamiya (HAV) 10,77 x Jackson Baker (AUS) 12,03 x Matthew McGillvray (AFS) 10,17

3: Kelly Slater (EUA) 9,20 x Ezekiel Lau (HAV) 15,00 x Ryan Callinan (AUS) 13,37

4: John John Florence (HAV) 15,60 x Lucca Mesinas (PER) 8,93 x Jacob Willcox (AUS) 8,44

5: Kanoa Igarashi (JPN) 13,10 x Conner Coffin (EUA) 8,50 x Ben Spence (AUS) 7,70

6: Filipe Toledo (BRA) 13,00 x Owen Wright (AUS) 9,63 x Jack Thomas (AUS) 6,90

7: Italo Ferreira (BRA) 14,17 x Jake Marshall (EUA) 13,26 x Jadson Andre (BRA) 6,17

8: Ethan Ewing (AUS) 13,70 x Nat Young (USA) 10.90 x Deivid Silva (BRA) 7,63

9: Caio Ibelli (BRA) 9,24 x Connor O’Leary (AUS) 13,80 x Morgan Cibilic (AUS) 12,90

10: Miguel Pupo (BRA) 6,27 x Kolohe Andino (EUA) 11,87 x Joao Chianca (BRA) 12,43

11: Seth Moniz (HAV) 6,50 x Jordy Smith (AFS) 11,17 x Leonardo Fioravanti (ITA) 11,33

12: Griffin Colapinto (EUA) 14,07 x Jack Robinson (AUS) 11,47 x Frederico Morais (PRT) 11,43





Confira as baterias da repescagem:

1: Kelly Slater (EUA), Jadson André (BRA), Jack Thomas (AUS)

2: Caio Ibelli (BRA), Deivid Silva (BRA), Ben Spence (AUS)

3: Miguel Pupo (BRA), Frederico Morais (PRT), Jacob Willcox (AUS)

4: Seth Moniz (HAV), Samuel Pupo (BRA), Matthew McGillivray (AFS)



Globo Esporte