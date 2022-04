Com quebra de recorde de público, Barcelona goleia Wolfsburg na semifinal da Champions Feminina

Imparável, as mulheres do Barcelona golearam o Wolfsburg por 5 x 1, no Camp Nou lotado, nesta sexta-feira (22), no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões Feminina. A partida de volta, na Alemanha, acontece no sábado (30). Na outra chave, Lyon e PSG começam a disputar quem chega à grande decisão no próximo domingo (24).

Agora com 40 vitórias em 40 jogos na temporada, as Culés - atuais campeãs da Europa e já tricampeãs no Espanhol - não tiveram qualquer dificuldade diante das alemãs. Com dez minutos de bola rolando, o Barcelona já vencia por 2 x 0, com gols de Bonmati (3') e Hansen (10').

Não demorou e as mulheres do Barcelona transformaram a vitória em goleada. Hermoso (33') e Putellas (38'), a melhor do mundo, deixaram o time espanhol em situação muito tranquila na partida. As espanholas ainda tiveram um gol anulado de Crnogorcevic, aos três minutos do segundo tempo.

O Wolfsburg melhorou no segundo tempo e diminuiu com Roord (27'), que estava milimetricamente na linha da última defensora da Barça, tocando na saída da goleira.

O gol ligou novamente o time do Barcelona em campo, que voltou a criar chances, mas parava na boa atuação da goleira Schult. Então, Alexia Putellas sofreu dura falta dentro da área. A capitã culé (39') bateu o pênalti com muita categoria e deu números finais à goleada catalã.

Recorde de público

Depois de colocar 91.553 pessoas no Camp Nou, na goleada por 5 x 2 sobre o Real Madrid, nas quartas de final da Champions League Feminina, o Barcelona estabeleceu um novo recorde mundial de espectadores em competições do futebol feminino.

Nesta sexta-feira, estiveram presentes 91.648 pessoas no Camp Nou para assistir a goleada por 5 x 1 do Barcelona sobre o Wolfsburg.

Globo Esporte