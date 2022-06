5 dicas para se mexer mesmo nos dias mais frios

Nos dias mais frios - como estamos vivenciado nas últimas semanas - é mais difícil praticar exercícios físicos: levantar da cama é trabalhoso, o corpo fica mais rígido, sair de casa, então, é quase um martírio. Porém, é nessa mesma época que mais precisamos levantar e reagir! Dayane Giacomazzi, personal trainer fundadora da D-GYM, academia 100% digital, parceira e vinculada ao Gympass, plataforma de bem-estar corporativo, explica a importância de manter o corpo ativo e ainda oferece dicas para ajudar nos dias mais gelados.

“Existem diversos benefícios em praticar exercícios físicos, os principais são: prevenir doenças cardiovasculares, ajudar a reduzir o estresse, fortalecer o sistema imune, atuar no combate à elevação do colesterol, da diabetes e da obesidade”, destaca Day.

Para quem está enfrentando dificuldades de manter a rotina de exercícios, a personal tem algumas dicas. Dá uma olhada:

1. Aquecimento

É muito importante aquecer o corpo antes de iniciar uma atividade física, principalmente no frio. “Como nosso corpo está em uma temperatura mais baixa e nossos músculos contraídos, os exercícios de aquecimento irão promover um aumento da circulação sanguínea e, consequentemente, da temperatura corporal”, explica Day.

Além disso, aquecer o corpo prepara ele para receber cargas e intensidades maiores durante o treino, sem causar lesões e sobrecargas nos músculos. O ideal é realizar o aquecimento até sentir o corpo mais solto.

2. Busque uma atividade que você goste

Nada melhor para se sentir motivado do que fazer algo que você goste. E é por isso que é importante testar diferentes esportes e atividades para encontrar uma que sinta prazer em praticar. Com o Gympass fica mais fácil praticar diferentes modalidades, o aplicativo conta com mais de 50.000 parceiros fitness. Se estiver com preguiça de sair, o aplicativo tem 1.300 aulas sob demanda para treinar em casa e centenas de personal trainers disponíveis para acompanhar o aluno ao vivo.

3. Faça um treino em grupo

“Todo ser humano precisa daquele estímulo externo, daquele empurrãozinho. É aí que entra o poder do coletivo! Quando estamos em um grupo que está focado em atingir metas parecidas, temos um estímulo a mais, vemos a troca de experiências, o apoio pra não desistir e isso é fantástico”, complementa a personal. Danças, lutas, crossfit, beach tennis e futevôlei são alguns exemplos de práticas em grupo que você pode praticar utilizando o aplicativo do Gympass.

4. Mantenha-se hidratado

Nos dias frios, por não transpiramos tanto, há a falsa impressão de que estamos perdendo menos líquido e, com isso, achamos que não precisamos beber água. Mas isso não é verdade. Precisamos manter nosso corpo hidratado durante e após o exercício e melhorando assim a oxigenação, energia, disposição e rendimento para treinar. “Nos dias de pausa, aqueles que não vamos treinar, é ainda mais importante lembrar de tomar água!”, reforça Day

5. Crie metas alcançáveis

“Metas pequenas podem ajudar estimular e a mostrar resultados alcançáveis, o que traz muitas vitórias e consequentemente não nos deixa desistir”, finaliza a personal.