Com direito a recorde mundial, Gabriel Bandeira vence 200m medley no Mundial de Natação Paralímpica

(Foto: Alê Cabral/CPB)





O paratleta Gabriel Bandeira, do Praia Clube, bateu o recorde mundial nos 200m medley e conquistou mais um ouro para o Brasil no Mundial de Natação Paralímpica, disputado na Ilha da Madeira, em Portugal. No último domingo, Bandeira foi ouro nos 200m livre.

Nesta quinta-feira, o nadador quebrou o recorde mundial dos 200 medley, com o tempo de 02min07s50. Após a façanha, o paratleta relembrou que ficou com a prata nesta mesma prova nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no ano passado.

– Lá em Tóquio eu fiquei em segundo lugar e agora eu bati o recorde mundial. Muito feliz pelo resultado. Fiz um esforço além do que imaginava. Cheguei ao fim bem cansado. Agora ainda tenho o revezamento e os 100 borboleta, que é a minha principal prova. Estou bem animado – afirmou.

O Mundial de Natação Paralímpica segue até o próximo sábado na Ilha da Madeira, em Portugal. Bandeira ainda compete em duas provas: o revezamento 4x100m medley nesta sexta-feira e os 100m borboleta no sábado.

Globo Esporte