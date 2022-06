Conmebol fará punições mais sérias por gramados a partir de 2023

(Foto: Thiago Gadelha / SVM)





Buscando melhorar a qualidade de jogos na Libertadores e na Sul-Americana, a direção da Conmebol pretende realizar punições mais sérias por gramados dos estádios a partir de 2023.

Agora em 2022, nova inspeção deve ser realizada antes das fases finais das competições, mas não há risco de mudanças de local de jogo.

Com isso, nem mesmo a Arena Castelão, que vem recebendo críticas recorrentes por conta do gramado, correria o risco de deixar de ter jogos de Ceará e Fortaleza, que estão classificados às oitavas da Sul-Americana e da Libertadores, respectivamente. Não só o estádio brasileiro vinha recebendo atenção, mas gramados na Venezuela e na Bolívia, por exemplo.

Castelão será tema de reunião e poderá fechar

Nesta quinta-feira, o Governo do Estado do Ceará terá uma reunião com os representantes dos dois clubes para discutir uma solução definitiva para a questão do gramado.

Uma possibilidade é fechar o estádio para reforma do gramado. No entanto, o estádio Presidente Vargas, que seria opção dos clubes, só recebe até 20 mil pessoas. Os clubes têm o dobro de sócios.

Globo Esporte