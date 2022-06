Bia Haddad iguala marca de Maria Esther Bueno em atualização do ranking da WTA

(Foto: Getty Images)





Beatriz Haddad Maia igualou uma marca de Maria Esther Bueno. Nesta segunda-feira, a WTA (Associação Feminina de Tenistas) atualizou o ranking mundial e colocou Bia na 29ª colocação. Graças ao título do WTA 250 de Birmingham, no domingo, ela se equiparou à lenda do tênis brasileiro na melhor posição de uma tenista do Brasil na história do ranking de simples.

A 29ª colocação no ranking da WTA, iguala justamente a colocação de Maria Esther Bueno em 1976. A lenda do tênis brasileiro foi considerada a número 1 do mundo entre os anos 1960 e início da década de 70, mas na época a WTA, entidade que gere o tênis feminino, não existia, e o ranking mundial não era oficial.

Assim como Maria Esther, Bia vai construindo os capítulos mais especiais de sua carreira como atleta profissional de tênis na grama, piso em que o Brasil não tem tradição. Inclusive, os dois torneios vencidos por Bia fazem parte da temporada de grama, que tem como objetivo a preparação para o Grand Slam de Wimbledon. O torneio em Londres começa no dia 27 de junho e vai até 10 de julho.

- Ela (Maria Esther Bueno) é incrível. É a melhor tenista mulher da história do Brasil. Eu fico feliz de poder ter conhecido ela e conversado. Obviamente, não pude vê-la jogar, mas assisti alguns vídeos - comentou.

A posição inédita no ranking é a marca de uma volta por cima na carreira de Bia Haddad. Entre 2019 e 2020 ela ficou quase um ano afastada das quadras após testar positivo no doping. Na ocasião, a brasileira conseguiu mostrar às autoridades que seu caso foi por uma contaminação cruzada na manipulação de vitaminas em farmácia.

Globo Esporte