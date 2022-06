City acerta a contratação do volante Kalvin Phillips

(Foto: Getty Images)





O Manchester City está perto de fechar a contratação do volante Kalvin Phillips. O clube teria chegado a um acordo verbal com o Leeds United e também com o jogador. De acordo com diferentes veículos de imprensa da Inglaterra, o City vai pagar £42 milhões (R$ 267,5 milhões) pela transferência, mas o valor final pode chegar a £50 milhões com bônus.

O acerto foi noticiado nesta sexta-feira pelo site "The Athletic" e pelos jornais "Telegraph" e "Guardian". A expectativa é que a transferência seja anunciada oficialmente na semana que vem. Os últimos detalhes contratuais ainda estão sendo resolvidos.

O volante de 26 anos construiu toda a sua carreira no Leeds, desde as categorias de base. Foi sob o comando do técnico Marcelo Bielsa que ele se destacou e passou a ser convocado para a seleção da Inglaterra. Ele é chamado para a equipe nacional desde agosto de 2020 e foi peça importante na última Eurocopa.

Kalvin Phillips está perto de se tornar o terceiro reforço do Manchester City para a próxima temporada. Os outros dois são o centroavante Erling Haaland, ex-Borussia Dortmund, e o atacante Julian Álvarez, que estava no River Plate. De acordo com a imprensa inglesa, o clube também trabalha para contratar o lateral Marc Cucurella, do Brighton.

