Tottenham acerta com Everton a contratação de Richarlison, que fará exames no Brasil, diz jornalista

Tottenham e Everton se acertam e Richarlison jogará nos Spurs. Segundo informação do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências europeu, os dois clubes ingleses acertaram a transferência do brasileiro.

A transação custou 50 milhões de libras (aproximadamente R$315 milhões) aos cofres do clube londrino, além de possíveis 10 milhões de libras em bônus adicionais futuros. Ainda de acordo com o repórter italiano, o brasileiro passará por exames médicos no Brasil, nesta quinta-feira.

Desta forma, Richarlison é o segundo atacante brasileiro a se transferir no futebol inglês nos últimos dias. Gabriel Jesus já havia deixado o Manchester City para assinar com o Arsenal. Raphinha, do Leeds, está próximo de acertar com o Chelsea.

Richarlison também atraiu o interesse do Chelsea, mas acertou com a equipe comandada por Antonio Conte. No Tottenham, o atacante da seleção brasileira encontrará dois compatriotas: Lucas Moura e Emerson Royal também atuam nos Spurs.

Após cinco temporadas na Inglaterra, quatro delas na equipe de Liverpool, o atacante optou por dar um salto na carreira e disputar a Liga dos Campeões, algo ainda não conseguiu. Richarlison marcou 53 gols em 153 partidas pelo Everton. Na última temporada, o brasileiro fez 11 gols e anotou cinco assistências em 34 jogos pelo time.

