Corinthians vive expectativa de anunciar Yuri Alberto após técnico do Zenit indicar saída

Sergey Semak, técnico do Zenit, indicou nesta sexta-feira que Yuri Alberto deve deixar o clube russo. O Corinthians tem negociação avançada com o jogador de 21 anos e aparece como destino mais provável.

– A prioridade do jogador e seu empresário, por enquanto, é de jogar em outro clube – disse Sergey Semak, em entrevista coletiva.

O Timão oferece ao jogador um contrato por empréstimo de uma temporada, até o meio de 2023. Segundo apurado pelo ge, ainda falta um passo importante para a negociação se concretizar. Essa situação, porém, pode ser resolvida ainda nesta sexta-feira.

O Internacional, ex-clube de Yuri, também foi concorrente. O jogador foi vendido pelo clube gaúcho ao Zenit no fim de janeiro deste ano por 25 milhões de euros (R$ 149 milhões na ocasião). Foram 14 jogos disputados e seis gols marcados.

– Respeitamos a decisão de cada jogador. Claro que vai fazer falta. A situação está mudando muito rapidamente. Faz parte do trabalho da comissão técnica fazer algumas mudanças com base em quem está na equipe – completou o treinador, citando a importância do atacante para o clube.

Globo Esporte