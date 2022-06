Brasil vence a Bulgária e vai em busca de vaga nas finais da Liga das Nações

O Brasil acertou o ritmo com a terceira vitória consecutiva da Liga das Nações de vôlei. Neste domingo, a seleção masculina derrotou a Bulgária por 3 sets a 0, parciais 25/21, 25/19 e 25/22, jogo que encerrou a segunda fase do campeonato. Em Sofia, casa dos búlgaros, a equipe de Renan Dal Zotto mostrou mais confiança em quadra e agora viaja para o Japão na sexta colocação geral. Os oito primeiros se classificam para as finais, em Bolonha, na Itália, de 20 a 24 de julho.

Mesmo sem a presença em quadra do oposto Alan, fora de combate após uma lesão no Tendão de Aquiles durante a partida contra o Irã, o capitão Bruninho soube explorar o ataque com Leal, Isac e o jovem Darlan, que pela primeira vez foi titular e destaque da partida. Na próxima fase, o Brasil terá pela frente Alemanha, Canadá, França e Japão e precisa terminar entre os oito primeiros para seguir na busca pelo título.

- Foi gratificante ver um cara tão jovem como ele jogar nessa atmosfera que não é fácil e estou muito orgulhoso. Espero que seja apenas o começo de uma carreira brilhante. Ele fez isso pelo irmão dele, porque não foram fáceis os últimos dia para o Alan - destacou Bruninho, sobre o desempenho de Darlan, substituto do irmão em quadra.

O jogo

Em clima de caldeirão em Sofia a favor dos donos da casa, o jogo começou equilibrado, com destaque para os jovens Nikolov do lado búlgaro, de apenas 18 anos, e Darlan, de 20 anos, pelo Brasil, mostrando toda a capacidade dos novatos no ataque. Apesar da dificuldade de conseguir parar o saque rival, o Brasil conseguiu pontos importantes no bloqueio. Com Bruninho armando o ataque entre Leal e Darlan, a seleção conseguiu se manter à frente no placar e fechou o primeiro set com um ponto de saque do capitão, por 25 a 21.

Leal abriu o segundo set pontuando para o Brasil, mas parado no ponto seguinte no bloqueio dos donos da casa, o que se seguiu na disputa ponto a ponto ao longo da partida. Se Lucarelli impressionou na defesa em bolas difíceis e no paredão do bloqueio, a Bulgária tinha Dimitrov & Cia. seguros no ataque. Bruninho fez bem a leitura do jogo, bloqueou o corredor numa tentativa de largardinha e soube distribuir as bolas entre Flavio, Isac e Darlan. O Brasil abriu vantagem, teve o set point e fechou em 25 a 19, com o paredão do Isac na rede.

A pressão da arquibancada cresceu no terceiro set, impulsionando a Bulgária em quadra para impedir que o Brasil fechasse a partida. Mas com a segurança de dois sets de vantagem, a seleção soube aproveitar o momento e manteve o ataque forte entre Leal e Darlan. Atanasov pressionou ao lado de Asparonov, e o ataque búlgaro chegou a encostar no placar, mas a seleção de Renan Dal Zotto garantiu a vitória por 25 a 22. No fim da partida, os jogadores foram abraçar o companheiro Alan, que assistiu o duelo da arquibancada.

Polêmica do calendário

O levantador Bruninho, após a vitória, comentou durante entrevista sobre o cansaço com tantos jogos e muitas viagens próximas, e reforçou a necessidade de se falar sobre o calendário do vôlei. Na manhã do último sábado, o capitão da seleção desabafou nas redes sociais após o incidente com o oposto Alan, lesionado durante jogo contra o Irá quando rompeu tendão de Aquiles.

- Apesar de uma ótima vitória, hoje não tem nada o que comemorar. Tivemos duas notícias tristes. Duas lesões de companheiros e amigos da nossa equipe. Uma extremamente grave que precisará de cirurgia e um longo tempo de recuperação, isso apenas na nossa equipe, pois sabemos de outras lesões mais ou menos sérias em outras seleções. Fica aqui meu desabafo - dizia a mensagem nos stories do perfil do jogador no instagram.

A mensagem do capitão do Brasil foi repostada por vários jogadores que aguardam por mudanças na modalidade. A capitã da seleção feminina Gabi comentou em cima da mensagem " que não somos de ferro, nosso corpo tem sentido cada vez mais o desgaste" e mandou apoio ao oposto para uma rápida recuperação.

Brasil na Liga das Nações

Primeira etapa (Brasília – Brasil)

08/06 – Brasil 3 x 0 Austrália (25/14, 25/18 e 25/21)

09/06 – Brasil 3 x 1 Eslovênia (25/21, 21/25, 25/20 e 25/16)

11/06 – Brasil 1 x 3 EUA (25/21, 25/27, 20/25 e 20/25)

12/06 – Brasil 0 x 3 China (23/25, 30/32 e 23/25)





Segunda etapa (Sofia – Bulgária)

22/06 – Brasil 1 x 3 Polônia (16/25, 25/22, 16/25 e 22/25)

23/06 – Brasil 3 x 0 Sérvia (25/18, 26/24 e 25/17)

24/06 – Brasil 3 x 0 Irã (30/28, 25/23 e 25/19)

26/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/21, 25/19 e 25/22)





Terceira etapa (Osaka – Japão)

06/07 – Brasil x Alemanha, às 3h40

07/07 – Brasil x Canadá, às 6h

08/07 – Brasil x França, às 3h40

10/07 – Brasil x Japão, às 7h10





Globo Esporte