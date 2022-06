Itália vence Hungria e lidera grupo da Liga das Nações

A nova Itália segue invicta na Liga das Nações. Com um time rejuvenescido, a Azzurra derrotou a Hungria por 2 a 1 em Cesena, nesta terça-feira, e assumiu a liderança do Grupo 3 do torneio.

Os gols italianos foram marcados pelos meias Barella e Pellegrini, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o zagueiro Mancini, contra, diminuiu para a Hungria.

O técnico Roberto Mancini levou a campo um time renovado, com média de idade de 25 anos. A maior novidade foi o atacante Gnonto, de apenas 18 anos, que foi titular. Outros nomes que ganharam chance foram o zagueiro Mancini e o centroavante Raspadori.

Após o empate em 1 a 1 com a Alemanha na rodada inicial, a Itália soma agora quatro pontos na tabela. A seleção volta a campo no próximo sábado, contra a Inglaterra, fora de casa.

Globo Esporte