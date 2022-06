Coritiba entra com representação na CBF e questiona atuação da arbitragem no Atletiba

A diretoria do Coritiba entrou com uma representação junto à CBF protestando sobre a arbitragem no clássico Atletiba, disputado no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O documento, assinado pelo presidente do clube, Juarez Moraes e Silva, questiona a atuação dos árbitros Luiz Flávio de Oliveira e Daiane Caroline Muniz dos Santos (que estava no VAR).

A principal reclamação é com o lance aos 56 minutos do segundo tempo, na disputa de bola entre Léo Gamalho e o zagueiro Pedro Henrique, do Athletico.

Na visão da diretoria alviverde, além do erro da não marcação da penalidade, a arbitragem ainda se precipitou ao encerrar a partida imediatamente após o lance, sem dar para o VAR revisar a jogada.

Na reclamação formal, o Coritiba pediu o fornecimento dos áudios que contenham os diálogos da arbitragem durante a partida. Além disso, solicitou a advertência aos árbitros e a não escalação dos integrantes da arbitragem em outras partidas no clube da temporada.

Por fim, sugeriu que os árbitros passem por uma "reciclagem ou reavaliação". O clube ainda pede a profissionalização dos árbitros no Brasil.

Na nota, publicada no site oficial, o Coritiba reitera que "em regra, decisões disciplinares tomadas pela equipe de arbitragem durante os jogos não são passíveis de modificação". Porém, o clube destaca que "quando notório o equívoco na aplicação das decisões, este poderá sim, ser passível de análise e aplicação de punição pelos órgãos da Justiça Desportiva".

A derrota no clássico Atletiba aumentou o jejum de vitórias da equipe de Gustavo Morínigo. O time está há cinco jogos sem vencer. Na sexta-feira, o confronto no Brasileirão é com o Internacional, no Estádio do Beira-Rio, às 21h30.

Agenda do Coritiba

Inter x Coritiba: 24/06, sexta, 21h30 - Beira-Rio (Brasileiro)

Coritiba x Fortaleza: 03/07, domingo, 18h - Couto Pereira (Brasileiro)

Coritiba x Juventude: 10/07, domingo, 11h - Couto Pereira (Brasileiro)

Flamengo x Coritiba: 16/07, sábado, 19h - Maracanã (Brasileiro)



Globo Esporte