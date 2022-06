Santos quita dívida relativa à demissão de Jesualdo e encerra pendências com elenco

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)





O Santos terminou de pagar nesta semana uma dívida que vinha atrapalhando o dia a dia do clube, relativa à demissão do técnico Jesualdo Ferreira, em agosto de 2020.

Ao todo, o Santos pagou R$ 8 milhões em acordo pela saída do treinador português. A última parcela do negócio foi quitada nos últimos dias.

Outra dívida que saiu da "mira" do Santos é ainda mais antiga. Em 2015, o Peixe demitiu o técnico Enderson Moreira e ainda pagava o acordo da saída do treinador. Os valores só foram quitados neste mês.

Na última terça-feira, o Santos também encerrou uma pendência com o elenco. O presidente Andres Rueda havia prometido, na reta final da campanha do Campeonato Paulista, algumas premiações aos jogadores de acordo com resultados obtidos.

Todos os valores que estavam abertos com o elenco foram quitados pelo presidente Andres Rueda nesta semana. Agora, o Santos não deve nada aos jogadores.

– Se eu falo uma data, pode ter certeza que aquela data será cumprida. Meu comprometimento é salário e imagem em dia, premiação eu pago quando tiver caixa. Esse é o trato. Nesse ano, no fim do ano passado, deixamos todas as premiações em dia. Para 2022, sobrou o Paulista deste ano e uns dois ou três jogos da Copa do Brasil.

– Pretendia pagar um pouco para a frente. Aí forças do além dizem que estamos atrasados. Não estava atrasado. Os jogadores sabiam que seria pago conforme a possibilidade. Para evitar qualquer coisa, já foi pago. Hoje posso dizer todo orgulhoso que não temos nada pendente – disse Rueda.

Na ocasião, o Santos se livrou do rebaixamento no Campeonato Paulista apenas na última rodada, ao vencer o Água Santa na Vila Belmiro.

Globo Esporte