Guilherme Costa coloca o Brasil pela primeira vez nas finais dos 400m livre de um Mundial

Guilherme Costa e as meninas do 4x100m brilharam no primeiro dia do Mundial de Esportes Aquáticos na Hungria. O nadador carioca passou às finais neste sábado em Budapeste e se tornou o primeiro brasileiro em uma decisão por medalhas nos 400m livre na história da competição. Já Ana Carolina Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante e Giovana Medeiros levaram o país à inédita final dos 4x100m livre. O time masculino igualmente se qualificou para a disputa decisiva, enquanto Nicholas Santos (50m borboleta masculino) e Giovanna Diamante (100m borboleta feminino) estão nas semis de suas provas. As finais e as semifinais serão realizadas a partir desta tarde (13h pelo horário de Brasileira) e novamente com transmissão do Sportv3.

Felipe França (100m peito masculino), Vinicius Lanza (50m borboleta), Stephan Steverink (400m medley masculino), Gabrielle Roncatto (400m livre) e Balduccini (200m medley feminino), porém, caíram nas eliminatórias de suas respectivas batalhas.

Guilherme Costa carimbou seu passaporte à final dos 400m livre com a 3º marca no geral. O nadador carioca terminou sua prova com o ótimo tempo de 3min44s52 (melhor desempenho pessoal e recorde sul-americano) e avançou com sobras. Somente o austríaco Feliz Auboeack (3m43s83) e o australiano Elijah Winnington (3min44s42), justamente em sua eliminatória, superaram Guilherme.

Ana Carolina Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante e Giovana Medeiros concluíram a disputa em 4º lugar e passaram para o embate decisivo com o 7º tempo no geral (3min38s04) entre os 11 times inscritos nos 4x100m entre as mulheres. Tradicionalmente forte na prova masculina, a equipe brasileira também se garantiu. Gabriel Santos, Marcelo Chierighini, Felipe Souza, Vinicius Assunção passaram com o 7º tempo (3min13s76) a prova dominada pelos americanos (3min10s80).

Nicholas Santos avançou às semi do 50m borboleta masculino na 13ª posição (23s46), chegando em 5º em sua eliminatória. Vinicius Lanza participou da mesma eliminatória e ficou em 10º (24s26), acabando fora. Giovanna Diamante se garantiu nas semifinais dos 100m borboleta feminino encerrando em 3º na sua bateria e passou com o 8ª tempo geral (57s87).

Nos 100m peito masculino, Felipe França fechou sua qualificatória na 6ª posição e em 24º no geral (1m01s41), sendo eliminado. Fim de linha também para Stephan Steverink nos 400m medley masculino, concluindo em 7ª lugar a sua eliminatória (4min19s09).

A primeira brasileira a entrar na água foi Stephanie Balduccini nos 200m medley feminino. A paulista de 17 anos terminou em 7º a sua bateria e obteve seu melhor tempo da carreira (2min14s61), porém não o suficiente para ficar entre as 16 que passaram às semifinais. Nos 400m livre feminino, Gabrielle Roncatto ficou em 7º (4min12s09) a sua bateria e fechou em 16º no geral, também não conseguindo a qualificação entre as oito que disputarão medalhas na prova decisiva.

